Andrzejczyk: Jest wiele miejsc w Polsce wartych zobaczenia

Aby skorzystać ze zniżki, należy odnaleźć interesujące miejsce za pomocą mapy lub wyszukiwarki na stronie halfprice-weekend.pl zapoznać się ze szczegółową ofertą.

Kiedy i w jakim celu powstała akcja ,,Weekend za pół ceny”?

Akcja „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” została zainaugurowana w 2016 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wszystkie późniejsze jej odsłony są realizowane wspólnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Celem akcji jest prezentacja bogatej, ogólnopolskiej oferty turystycznej oraz zachęcenie turystów do podróżowania również poza tradycyjnym sezonem letnim czy zimowym. Przez pierwsze VI edycji kierowana była jedynie do Polaków. Obecnie promujemy ją także na rynkach ościennych. Mamy więc nadzieję, że uda nam się zachęcić naszych sąsiadów do odkrywania Polski. „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to dwa weekendy w roku – wiosną i jesienią – podczas których turyści mogą skorzystać z ofert w cenach obniżonych minimum o 50 proc. Zgodnie z regulaminem promocja musi dotyczyć głównej usługi. Tak więc hotele obniżają ceny noclegów, muzea czy teatry ceny biletów, a restauracje tworzą dedykowane menu za pół ceny.

Ile osób w ten sposób mogą Państwo przyciągnąć do Polski w ciągu jednego weekendu (czy więcej niż w zwykły weekend)?

Popularność akcji wśród turystów rośnie z roku na rok. Z pierwszej odsłony skorzystało 60 tys. osób. Ostatnia edycja (wiosna 2019 r.) przyciągnęła aż 182 tys. turystów. Można powiedzieć, że inicjatywa ta na stałe wpisała się w weekendowe plany wielu Polaków. Jestem przekonany, że akcja przyciągnie do Polski także wielu zagranicznych turystów, w tym obywateli Litwy. Wpływ na popularność akcji ma nie tylko szeroka promocja, lecz także liczba partnerów. Na początku dołączyło do niej 396 przedsiębiorców, ostatnio było ich już 894. Wiemy już, że tym razem liczba partnerów przekroczy 1000. Wszyscy są bardzo zadowoleni z efektów akcji. Niektórzy zwracają uwagę, że obłożenie ich atrakcji stałych wzrosło średnio o ponad 40% w porównaniu z okresem analogicznym.

Czy hotele, kawiarnie, muzea, teatry, spa są zainteresowane, by wziąć udział w tej akcji? Czy Państwo muszą specjalnie namawiać?

Po każdej edycji przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne wśród partnerów. Z ostatniego badania wynika, że 95 proc. ankietowanych partnerów zamierza wziąć udział w najbliższej edycji, a 90 proc. zamierza polecić udział w wydarzeniu innym podmiotom. Oznacza to, że zdecydowana większość partnerów do nas wraca, ponieważ widzą sens w przeprowadzaniu akcji. Rozumieją, że wspólnie możemy więcej. W akcji biorą udział nie tylko hotele, kawiarnie, muzea, teatry i spa, ale również restauracje, organizatorzy zawodów sportowych, przewoźnicy – PLL LOT i Polonus czy kliniki rehabilitacyjne.

Większość Litwinów Polskę traktuje raczej już od dawna jako kraj tranzytowy – okno na Zachód. I jak możemy przekonać Litwinów, co koniecznie muszą zobaczyć w Polsce, jakie muzeum jest godne uwagi?

Jest wiele miejsc w Polsce wartych zobaczenia, wszystko zależy od tego, do jakiego regionu turysta zamierza się udać. Na ten moment nie możemy ujawnić listy partnerów akcji. Wszystko okaże się 30 października – wtedy ruszy sprzedaż ofert. Nasza przeglądarka jest bardzo przyjazna w obsłudze i każdy szybko znajdzie to, co go interesuje.

Co proponują teatry?

Teatry oferują bilety na spektakle, które odbywają się w weekend 22-24 listopada. Niektóre z nich rozszerzają ofertę i przeceniają także bilety na inne weekendy. Proszę jednak pamiętać, że liczba biletów jest ograniczona. W ubiegłych latach najlepsze oferty rozchodziły się jak świeże bułeczki, dlatego zalecam, aby nie zwlekać i rezerwować bilety jak najwcześniej.

Dlaczego warto się udać do SPA do Polski?

Nasz kraj może pochwalić się bardzo zaawansowanymi produktami z zakresu turystyki prozdrowotnej. Posiadamy obiekty, które są unikatowe, w tym uzdrowiska z bardzo długą tradycją. Polska oferta w zakresie oferty usług prozdrowotnych jest różnorodna i wszechstronna; oferujemy najwyższą jakość w rozsądnych cenach.

A restauracje – jak odnaleźć coś dobrego w tak szerokiej gamie ofert?

Ofert będzie można szukać od 30 października na stronie www.halfprice-weekend.pl/lt*. Jest to bardzo łatwe – można szukać obiektów kategoriami bądź regionami. Każda z restauracji, która zgłosiła się do akcji, musi zaproponować dedykowane menu w obniżonej o 50% cenie. Na wcześniej wspomnianej stronie można znaleźć szczegółowy opis oferty. Wystarczy przejrzeć internet i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Restauracje stanowią ok. 13% oferty akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”, większość partnerów to obiekty, które oferują zakwaterowanie. Zachęcam wszystkim do skorzystania z kompleksowej oferty i tworzenia pakietów turystycznych złożonych z usług m.in. hotelarskich, gastronomicznych i wypoczynkowych. Dzięki temu weekend 22-24 listopada będzie dla Państwa niezapomnianym czasem.

*dla polskojęzycznych obywateli Litwy dostępna będzie strona www.polskazobaczwiecej.pl