Minister Adamczyk: Rozebranie torów do Renge było szkodliwą decyzją

Ministrowie wspólnie z kierownictwem spółki Skarbu Państwa Lietuvos geležinkeliai i Orlen Lietuva sprawdzili, jak są prowadzone prace przy odbudowie torów z Możejek do łotewskiego Renge.

„Jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj w Możejkach. Jestem w miejscu, gdzie przed 10 laty spowodowano tak wiele problemów, a mianowicie decyzją o rozbiórce torów do rafinerii w Możejkach. To nie była dobra decyzja. Była szkodliwa i myślę, że strona litewska to dostrzegła. Zresztą mówi o tym minister Rokas Masiulis. Cieszę się, że podjęto decyzję korzystną z punktu widzenia interesów nie tylko rafinerii, nie tylko z punktu widzenia interesów łotewskich, litewskich albo polskich. To jest decyzja, która powoduje, że wspólne projekty będziemy mogli łatwiej realizować. Wspólne projekty gospodarcze” – powiedział zw.lt Andrzej Adamczyk, który przypomniał, że Polska wspólnie z krajami bałtyckimi buduje Via Balticę oraz Rail Balticę. Minister dodał, że razem z kolegami z Litwy i Łotwy omówili kwestie związane z biznesem transportowym w tej części Europie.

„Więc kiedy mnie się pyta: jakie są moje nastroje? To mówię, że są bardzo pozytywne” – dodał minister.

Andrzej Adamczyk/Fot. Roman Niedźwiecki

Ze spotkania był zadowolony również litewski minister. „Bardzo się cieszę, że dzisiaj razem ze mną są tutaj minister łotewski Talis Linkaits oraz polski Andrzej Adamczyk. To są moi przyjaciele i dobrzy koledzy. Mamy wspólne projekty, które próbujemy obronić na poziomie rady ministrów UE oraz na innych poziomach. Teraz mogą fizycznie zobaczyć, że ten technicznie krótki odcinek torów spowodował wiele problemów w relacjach między naszymi krajami. Odbudowa symbolizuje odbudowę relacji” – podkreślił Rokas Masiulis.

W podobnym tonie wypowiadał się szef spółki Orlen Lietuva. „Dzisiejszy dzień dla spółki jest bardzo optymistyczny, ponieważ widzimy na własne oczy, że budowa odcinka kolejowego z Możejek do Renge nabrała tempa. W sierpniu ubiegłego roku podczas symbolicznego rozpoczęcia odbudowy odcinka pan prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział: ,,Rozebranie torów padło cieniem nie tylko na biznes, ale także na stosunki obydwu narodów”. Kończymy ten konflikt i otwieramy się na Łotwę i Estonię” – oświadczył dyrektor generalny Michał Rudnicki.

Michał Rudnicki/Fot. Roman Niedźwiecki

Z odbudowy cieszył się również Talis Linkaits, który oświadczył, że ,,na ten dzień czekano od 10 lat”

Polski minister będzie kontynuował wizytę na Litwie również we wtorek. 11 czerwca Andrzej Adamczyk wspólnie z Rokasem Masiulisem odwiedzą port morski w Kłajpedzie oraz kowieński węzeł kolejowy, gdzie ruszyła budowa odcinka Rail Baltica Kowno – palemonas.