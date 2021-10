Andrzej Adamczyk dla zw.lt: Litwa jest bardzo otwarta na sprawy transportu

W trakcie spotkania zostały omówione przyszłe prace dotyczące poprawy drogowych połączeń transgranicznych z udziałem przedstawicieli ministerstw obu krajów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

„Dzisiaj istnieje wiele takich dróg, które w sieci dróg lokalnych łączą nas z sąsiednim państwem. W ciągu ostatnich dwóch lat nasze zespoły – jak po polskiej, tak po litewskiej stronie – wspólnie z samorządami analizowały możliwości wykorzystania tych dróg, które kiedyś były mocno uczęszczane. Zostały one z wiadomo jakich powodów zapuszczone, zdegradowane i nieużytkowane. Z tych dróg zostało wskazanych siedem połączeń, dzięki czemu wzmocnimy te relacje między regionami Polski i Litwy” – powiedział w wywiadzie z zw.lt Andrzej Adamczyk.

„Były minister komunikacji Rokas Masiulis mówił, że musimy zwiększyć komunikację. Jarosław Narkiewicz, gdy przejął gabinet resortu, twierdził, że teraz do Puńska nie można normalnie dojechać, a to jest niedobrze. Musimy coś zrobić, aby to się stało możliwe. Ze strony polskiej odpowiadałem z kolei, że Polacy również narzekają i pytają, dlaczego nie ma więcej dróg na przejściach granicznych. Zostały więc one w ubiegłym roku zdefiniowane pod kierownictwem Jarosława Narkiewicza. Dzisiaj minister Marius Skuodis potwierdził, że jego ekipa jest zaangażowana w prace nad tym projektem. Nic dziwnego – w końcu, wielu urzędników dalej pracuje w ministerstwie. Określiliśmy, że drogi te będą wzmacniane do nośności 11,5 tony. Oznacza to, że będzie można wjechać na nie praktycznie każdym samochodem ciężarowym. Najistotniejsze jest finansowanie. Wczoraj minister Skuodis zapewnił, że po stronie litewskiej już praktycznie są zapewnione środki na przebudowę tych dróg. Po swojej polskiej stronie mamy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego będziemy finansowali 80 proc. kosztów budowy tych dróg” – oznajmił Adamczyk.

Szef resortu dodał, że należy jeszcze przeprowadzić wszystkie prace dokumentacyjne, takie, jak decyzja co do oddziaływania na środowisko. „Jesteśmy bardzo ambitni. Nie muszę potwierdzać swojego zaangażowania, ale widzę również entuzjazm po stronie litewskiej. Budowa zajmie od 1,5 do 2 lat. Załóżmy, że sprawy proceduralne, związane z przetargiem, zajmą rok. Sądzę, że w 2024 r. pojedziemy odnowionymi drogami. Jako ministrowie transportu zrobiliśmy wszystko, co do nas należało” – przekonuje minister.

Fot. Twitter/Ministerstwo Infrastruktury

Kolejnym ważnym tematem spotkania szefów komunikacji była trasa Rail Baltica. To część transeuropejskiego kolejowego korytarza, która w przyszłości ma połączyć Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz – w dalszej perspektywie – Finlandię. Z danym projektem jest powiązana możliwość uruchomienia połączenia kolejowego Warszawa-Wilno (z przesiadką w Kownie) w 2022 roku.

„Na torach Rail Baltica pociągi będą mogły się rozpędzać do 250 km/h. W Polsce ta inwestycja jest już realizowana z dużym rozmachem. Litwa dąży do tego, aby do 2027 r. można było bezpiecznie korzystać z tych torów. Dane przedsięwzięcie bardzo wspierał były minister Jarosław Narkiewicz, również jego następca Marius Skuodis jest wielkim zwolennikiem danego projektu. Dobrze, że się nie zmienia stanowisko rządu litewskiego, mimo tego, że zmieniają się ministrowie. Litwa wypełnia swoje zobowiązania, a Litwini są bardzo otwarci na sprawy transportowe. Infrastrukturalne projekty, jakie rozpoczęliśmy w Polsce, będą miały swoją kontynuację również tutaj” – tłumaczył Adamczyk.

Ministrowie rozmawiali także o wspólnych działaniach dotyczących zmiany niektórych przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy – Pakiet Mobilności I. Andrzej Adamczyk wskazał na niespójność przyjętych w lipcu 2020 r. przepisów z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności.

„Wiele państw cierpi z powodu przyjętych przepisów unijnych. Oczywiście, udało się w jakiejś mierze zredukować te niedogodności, czyli zapisy, które uderzają bezpośrednio w przedsiębiorstwa transportu samochodowego. To dla nas niezmiernie ważne, że możemy utrzymać konkurencyjność. Ci przedsiębiorcy sami wywalczyli tę pozycję. Sami zdobyli swoją część rynku, więc nie można protekcjonistycznymi decyzjami obniżać ich konkurencyjność. Zaskarżyliśmy to do Trybunału Sprawiedliwości UE, myślę, że będziemy zadowoleni z dobrze wypełnionego obowiązku” – stwierdził minister infrastruktury Polski.

Fot. Twitter/Transport_LT

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk będzie gościem jutrzejszej audycji „Salon polityczny”. Posłuchać rozmowy będzie można w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM o godz. 8.15.