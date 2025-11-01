Amber Grid i „Gazprom” negocjują przedłużenie tranzytu gazu do obwodu królewieckiego

Umowa wygasa w grudniu

Negocjacje dotyczą przedłużenia dziesięcioletniej umowy, której obowiązywanie kończy się w grudniu. Obecny kontrakt z „Gazpromem” podpisano pod koniec grudnia 2015 r., a poprzedni obowiązywał na mocy porozumienia zawartego pod koniec 1999 r.

Stanowisko władz Litwy i rola instytucji unijnych

Prezydent Gitanas Nausėda w lutym br. mówił, że nie widzi powodów, dla których porozumienie w sprawie tranzytu nie miałoby zostać przedłużone. Podkreślał, iż Litwa jest gotowa współpracować w kwestii dostaw do rosyjskiej eksklawy nad Bałtykiem, negocjując warunki korzystne dla Wilna.

Litewskie władze akcentowały zarazem, że sprawa tranzytu nie ma charakteru wyłącznie dwustronnego – decyzja w sprawie przedłużenia umowy powinna zapaść z udziałem instytucji UE.

Przychody z tranzytu

Według ówczesnego ministra energetyki Žygimantasa Vaičiūnasa Litwa uzyskuje z tytułu tranzytu gazu do obwodu królewieckiego do 20 mln euro rocznie. Z danych radia LRT wynika, że średnie roczne przychody z tego tytułu wynoszą około 12 mln euro.

Import rosyjskiego gazu do Litwy — z wyjątkiem tranzytu do obwodu królewieckiego — został całkowicie wstrzymany w kwietniu 2022 r.