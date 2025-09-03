Aktualizacja programu energetyki: tańsze ciepło i stabilniejsza sieć

– „Zaktualizowany program pozwoli wdrożyć najważniejsze środki i projekty: od obniżania cen ciepła w samorządach, przez zwiększanie niezawodności sieci, po pilotaż fotowoltaiki z magazynami i inne strategiczne, a zarazem ważne dla naszych mieszkańców inicjatywy” – oświadczył w komunikacie tymczasowy minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

W celu zmniejszenia rachunków odbiorców i ograniczenia zależności od paliw kopalnych przewidziano 14,2 mln euro wsparcia na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w małych systemach. Resort podkreśla, że w niektórych miastach cena ciepła sieciowego potrafi dziś różnić się nawet dwukrotnie, dlatego priorytet otrzymają gminy z najwyższymi stawkami i najmniej efektywną infrastrukturą – zostaną tam dobudowane kotły na biomasę o łącznej mocy 35–40 MW.

Ze względu na ograniczoną przepustowość sieci na wybranych odcinkach, rząd stworzy warunki do przyłączania prosumenckich instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 kW wraz z magazynami energii o pojemności 10 kWh. Dotacja do 5 tys. euro ma objąć około 1 tys. gospodarstw domowych.

Aktualizacja przewiduje także 40 mln euro wsparcia na zamianę napowietrznych linii 10 kV na kable na terenach leśnych. Do 2028 r. planowane jest ułożenie ok. 2 tys. km kabli pod ziemią, z czego do 500 km zostanie sfinansowane z tej właśnie puli.