Adamczyk: Via Baltica może powstać do 2023 r.

„Mam nadzieję, że już w 2023 roku będziemy mogli przejechać nową drogą od granicy z Litwą do drogi ekspresowej S8” – oznajmił Adamczyk.

Via Baltica – to część europejskiej trasy E67. Zaczyna się ona w Czechach i prowadzi do Polski, Litwy, Łotwy, Estonii aż do Finlandii. Odcinek od Helsinek do Warszawy nazywany jest Via Balticą.

Główną częścią polskiego odcinka drogi Via Baltica jest droga ekspresowa S61.

Według polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 2020 r. był rokiem „przełomowym i kluczowym”, jeśli chodzi o budowę drogi S61. W ubiegłym roku wydatki na tę drogę przekroczyły 1,2 mld zł.

Z kolei Dyrekcja Dróg w Białymstoku informowała w lipcu, iż wartość wszystkich umów podpisanych na budowę trasy Via Baltica to ok. 6,5 mld zł. Budowy są dofinansowane z budżetu UE.

Na podstawie: PAP, wnp.pl