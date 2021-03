Adamczyk: Budowa Via Carpatia zostanie ukończona w 2025 r.

Andrzej Adamczyk ocenił w TVP Info, że Polska jest dziś w „trudnym czasie, także dla inwestycji komunikacyjnych, także dla polskich budów” jeśli chodzi o potrzebę zabezpieczenia miejsc pracy.

„Dzisiaj polskie budowy to ok. 1,5 mln miejsc pracy, to także przedsiębiorstwa produkujące na rzecz budów. W ubiegłym roku dzięki bardzo ważnej decyzji premiera Morawieckiego polskich budów nie zamrożono w odróżnieniu od tego, co stało się w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech” – tłumaczył polityk. Jak podkreślił, kraje te w późniejszym czasie miały bardzo duże trudności z wznowieniem swoich budów, a w wielu przypadkach się to nie powiodło.

„Jestem przekonany, że również i teraz przy dużym wysiłku przedsiębiorstw budowlanych przejdziemy suchą nogą przez ten najtrudniejszy moment, nie zatrzymamy budów i nie zamrozimy miejsc pracy. One są naszej gospodarce bardzo potrzebne” – powiedział minister Adamczyk.

Szef resortu podkreślił, że w perspektywie tego roku zwiększyła się już liczba inwestycji, które przełożą się na „zwiększenie liczby miejsc pracy w wykonawstwie, w biurach projektowych, wszędzie tam gdzie projektuje się, ale i produkuje na rzecz budownictwa”.

Pytany o aktualnie realizowane inwestycje Adamczyk stwierdził, że realizowany jest projekt drogi „Via Carpatia, która jest w różnych fazach, ale w realizacji. Dla tej Via Carpatii mamy zabezpieczone środki finansowe. Tam życie wre. W 2025 roku ukończona zostanie ta droga” – obiecał.

„Budujemy na całym przebiegu Via Baltica. Również realizujemy drogę ekspresową S3. Dzięki tej budowie dotrzemy do portu gazowego, ale i w okolice miejsc, gdzie przygotowujemy budowę zewnętrznego portu w Świnoujściu. Skomunikujemy też samo Świnoujście z południem Europy” – dodał Adamczyk.

Podkreślił, że dużym wyzwaniem pozostaje realizacja drogi S11, która otworzy środkowe wybrzeże na komunikację z autostradą A2, ale bardzo ważna jest również inwestycja na Dolnym Śląsku, przebudowa autostrady A4.

Odpowiadając na pytanie o powstanie holdingu kolejowego Adamczyk wskazał, że dziś „współpraca między spółkami kolejowymi układa się bardzo dobrze, to zupełnie inna sytuacja, niż jeszcze przed 6-7 laty. Te organizacje siebie nie widziały nawzajem, prowadziły oderwaną od głównego celu politykę”.

Jak dodał, strategicznym celem jest przeniesienie dużej części transportu na kolej.

Na podst. wnp.pl