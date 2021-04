Prezydent Litwy omówił przyznanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców

W przygotowanym przez rząd planie odrodzenia i zwiększenia odporności gospodarki sporo uwagi poświeca się cyfryzacji i transformacji sektora publicznego, ale należy pamiętać również o sektorze prywatnym, zwłaszcza drobnym i średnim biznesie, twierdzi doradca prezydenta Simonas Krėpšta.

Drugim ważnym aspektem, według Krėpšty, jest brak środków, które by zmniejszyły przepaść między regionami.

Według doradcy prezydenta, są jeszcze dwa tygodnie na to, by skorygować plan i należy wykorzystać ten czas, by nawiązać dialog ze społeczeństwem na temat konkretnych kierunków wsparcia.