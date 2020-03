„3 miliony litrów miesięcznie”. PKN Orlen ruszy z produkcją płynu do dezynfekcji

vdu

W pierwszym etapie produkcja płynu o właściwościach biobójczych wyniesie do 3 milionów litrów miesięcznie. Dodano, że płyn trafi do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

Cytowany w komunikacie szef Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że „w ramach Grupy Orlen wykorzystywane są wszystkie możliwości, aby aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Dlatego nie tylko podwajamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk, lecz także dostarczymy na rynek kolejny produkt, tym razem do dezynfekcji powierzchni”.

Zakład Produkcyjny Orlen Południe w Trzebini zajmuje się między innymi produkcją biodiesla oraz parafin.