130 tys. osób na zwolnieniach lekarskich lub bezpłatnych urlopach

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać większe subsydia od państwa. Rząd w przyszłym tygodniu ma okreslić branże, które będą mogły otrzymać większe subsydia od państwa, ponieważ z powodu kwarantanny są zmuszone do przestojów i pracownikom nie wypłacane jest całe wynagrodzenia – poinformował minister opieki socjalnej i pracy Linas Kukuraitis.

Pracodawcy już teraz moga ogłaszac przestoje, których początek może być datowany 16 marca – dniem rozpoczęcia kwarantanny na Litwie. Wnioski o wsparcie finansowe będzie można jednak składać dopiero od 5 kwietnia.

Szef resortu opieki socjalnej i pracy zaapelował do parcowników, aby nie podpisywali żadnych dokumentów, jeśli będą podejrzewali, że są łamane ich prawa – na przykład będą zmuszani do wzięcia nieodpłatnego urlopu czy zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku warto się zwrócić do Inspekcji Pracy.

Minister dodał, że ci pracodawcy, którzy będą w taki sposób traktowali pracowników, nie moga liczyć na wsparcie państwa. Żadnych subsydiów nie otrzymają pracodawcy, którzy już zwolnili pracowników.