10 największych firm, które wycofały się z Rosji

W wyniku sankcji rosyjskie banki zostały odcięte od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, a bank centralny Rosji nie ma dostępu do swoich walut obcych o wartości 630 mld dol. Przejmowane są aktywa prominentnych oligarchów, a akcje największych spółek w Rosji zostały wycofane z głównych indeksów giełdowych.

Niektóre z największych światowych spółek zawiesiły swoją działalność w Rosji. Nastąpił masowy eksodus z tego kraju firm, od producentów samochodów, poprzez podmioty z branży rozrywkowej, aż po koncerny z sektora ropy i gazu.

Poniżej przedstawiamy dziesięć największych firm, które – według Markets Insider – całkowicie zrezygnowały z inwestycji i zawiesiły współpracę z Rosją.

Apple

Najcenniejsza na świecie firma pod względem wartości rynkowej (2,7 bln dol.) przestała sprzedawać swoje produkty w Rosji. Nie działa system płatności mobilnych Apple Pay, wyłączona została usługa map internetowych Apple Maps na Ukrainie – dla bezpieczeństwa obywateli tego kraju.

Apple potępił inwazję i poinformował, że cały eksport produktów tej firmy do rosyjskich kanałów sprzedaży został wstrzymany.

BP

Firmy energetyczne, które były najważniejszymi rosyjskimi inwestorami, zrywają więzi z Rosją – trzecim co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie.

Pierwszą dużą firmą energetyczną, która ogłosiła swój eksodus z Rosji, był największy zagraniczny inwestor w tym kraju, koncern BP – o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 96,1 mld dol. W ciągu kilku dni po inwazji przedsiębiorstwo naftowe ogłosiło zakończenie 30-letniej współpracy z rosyjską, kontrolowaną przez państwo firmą Rosnieft – wycofuje się ze swojego 20-proc. udziału w kapitale. Posunięcie to wiąże się z kosztem ok. 25 mld dol. i zmniejszeniem globalnej produkcji ropy i gazu brytyjskiego giganta o jedną trzecią.

– BP działa w Rosji od ponad 30 lat, współpracując ze znakomitymi rosyjskimi kolegami. Agresja wojskowa Rosji na Ukrainę zmienia wszystko – poinformował prezes BP Helge Lund.

Shell

Kilka godzin po decyzji BP w jego ślady poszedł Shell zapowiadając, że zrezygnuje ze wspólnych przedsięwzięć z rosyjskim państwowym koncernem energetycznym Gazprom i podmiotami z nim powiązanymi, w tym z 27,5 proc. udziałów w Sachalin-II, spółce działającej w segmencie skroplonego gazu ziemnego, a także z 50 proc. udziałów w Salym Petroleum Development i przedsięwzięciu energetycznym Gydan. Koncern wycofa się także z praktycznie nieistniejącego już projektu gazociągu Nord Stream 2.

– Jesteśmy zszokowani utratą życia przez tyle osób na Ukrainie, z powodu bezsensownego aktu militarnej agresji, która zagraża bezpieczeństwu Europy – oznajmił w oświadczeniu prezes Shella Ben van Beurden.

Pod koniec 2021 roku Shell posiadał w swoich rosyjskich przedsięwzięciach aktywa o wartości ok. 3 mld dol.

ExxonMobil

Firma o kapitalizacji rynkowej na poziomie 342,54 mld dol. poinformowała, że zaprzestanie na rynku rosyjskim działalności związanej z ropą i gazem o wartości ponad 4 mld dol. i podejmie kroki w celu wyjścia z przedsięwzięcia Sachalin-I, jednej z największych międzynarodowych inwestycji bezpośrednich w Rosji.

ExxonMobil potępił agresję i zapowiedział, że nie będzie więcej inwestować w Rosji. Koncern z siedzibą w Teksasie oświadczył, że popiera międzynarodową reakcję na inwazję i zastosuje się do wszystkich sankcji.

HSBC

HSBC ogłosił, że zakończy stosunki z wieloma rosyjskimi bankami, w tym drugim co do wielkości VTB, który został objęty sankcjami.

Jeden z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie, o wartości rynkowej sięgającej 135 mld dol., ma roczne przychody w Rosji w wysokości 15 mln dol.

Volkswagen

Niemiecki producent samochodów, który jest właścicielem luksusowych marek Porsche i Audi, a także marek Seat i Skoda, poinformował, że ​​natychmiast zawiesza dostawy samochodów do dealerów w całej Rosji i wstrzymuje produkcję pojazdów w swoich dwóch rosyjskich zakładach.

Według Wall Street Journal, koncern motoryzacyjny – o kapitalizacji rynkowej w wysokości 107,45 mld dol. – dostarczył do Rosji 216 tys. pojazdów, co stanowi ok. 2,4 proc. światowej sprzedaży Volkswagena.

Disney

Disney stał się pierwszą dużą firmą rozrywkową, która wstrzymała premiery kinowe w Rosji.

Założony w 1923 roku przez braci Roya i Walta Disney’ów konglomerat, który jest również właścicielem mega-franczyz Star Wars i Marvel, przestanie z powodu inwazji wydawać filmy w Rosji.

Amerykańska korporacja rozrywkowa z Kalifornii, warta 263,57 mld dol., przygotowała kilka wydań na rynek rosyjski w nadchodzących miesiącach, które nie dojdą do skutku.

Netflix

Gigant streamingu wstrzymał wszystkie przyszłe projekty i przejęcia w Rosji. Netflix odmówił również nadawania rosyjskich kanałów państwowych, łamiąc krajowe przepisy dotyczące transmisji.

Zawieszono cztery oryginalne rosyjskie programy, a trwającą produkcję kolejnego sezonu jednego z programów wstrzymano. Według Guardiana, Netflix o wartości rynkowej 163,307 mld dol., którego oryginalny katalog zawiera przebojowe seriale, jak „The Crown” czy „Bridgerton”, ma w Rosji około miliona subskrybentów.

MasterCard

Warta 336,9 mld dol. globalna firma działająca w segmencie płatności cyfrowych, zrzeszająca ponad 25 tys. instytucji finansowych wydających karty płatnicze, zablokowała kilku rosyjskim instytucjom finansowym korzystanie z sieci płatniczych po nałożeniu sankcji.

Firma ze stanu Nowy Jork zapowiedziała, że ​​będzie współpracować z organami regulacyjnymi w celu przestrzegania zobowiązań.

Visa

Sieć płatności z siedzibą w Foster City w Kalifornii, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 450,25 mld dol., zablokowała rosyjskim firmom korzystanie z jej usług.

„Visa podejmuje natychmiastowe działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi sankcjami i jest przygotowana do przestrzegania dodatkowych sankcji, które mogą zostać jeszcze wdrożone” – poinformowała firma.