​PKN ORLEN inwestując w sport wzmacnia rozpoznawalność marki

vdu

Umowa sponsorska podpisana przez ORLEN Paliwa i Projekt Warszawa zakłada wsparcie drużyny siatkarskiej przez trzy sezony. W jej ramach promowane będą marki ORLEN Paliwa, VERVA, BAQ oraz EKOTERM.

Sponsoring sportowy traktujemy jako inwestycję. Dotyczy to również naszych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Aktywność w tym obszarze przynosi korzyści obu stronom. To skuteczny kanał komunikacji z otoczeniem oraz wsparcie sprzedaży i wizerunku. Z kolei sportowcy, kluby czy też całe dyscypliny uzyskują niezbędną dla rozwoju pomoc finansową. Współpraca spółki ORLEN Paliwa z Projektem Warszawa to element naszej strategii, nakierowanej na budowanie rozpoznawalności konkretnych marek. W tym przypadku jest to VERVA – mówi Anna Ziobroń, Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN.



Koncern w rozwój polskiej siatkówki angażuje się od blisko dekady. Wspiera reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we wszystkich kategoriach wiekowych, co przekłada się na odnoszone przez drużyny sukcesy. Męska reprezentacja obroniła w 2018 roku tytuł Mistrza Świata w Piłce Siatkowej, a także zajęła 5. miejsce w turnieju Ligi Narodów. Natomiast reprezentacja kobiet odniosła kilka cennych zwycięstw na międzynarodowych arenach. Z kolei w siatkówce plażowej aż dwa duety męskie stanęły na podium finałów Pucharu Świata World Tour i znajdują się w pierwszej szóstce światowego rankingu FIVB.

Spółka buduje swoją pozycję poprzez sponsoring sportowy od wielu lat. W 2009 roku utworzyła Grupę Sportową ORLEN, do której należy już ponad 40 utytułowanych sportowców, m.in. wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez lekkoatletycznych – igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, rozgrywanych zarówno na halach, jak i otwartych stadionach. Członkami grupy są m.in: Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko i Karol Zalewski, złoci medaliści i rekordziści Halowych Mistrzostw Świata w sztafecie 4×400 m (Birmingham 2018), srebrny medalista Mistrzostw Świata w skoku o tyczce Piotr Lisek (Londyn 2017), Mistrzyni Europy w biegu na 1500 m Angelika Cichocka (Amsterdam 2016) i Agata Ozdoba-Błach, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w judo.

PKN ORLEN finansuje także inne dyscypliny sportu. W barwach funkcjonującego od 20 lat ORLEN Teamu występują zawodnicy reprezentujący cross country, enduro, karting, Formułę 1, rajdy samochodowe, WRC, żużel i motoparalotniarstwo. Spółka wspiera jedyny profesjonalny zespół rajdowy cross country w Polsce, którego członkowie uczestniczą w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rajdach, w tym kluczowym i prestiżowym Rajdzie Dakar. Do ORLEN Teamu należą także inni sportowcy, doskonale znani również poza granicami kraju, m.in. Robert Kubica i Jakub Przygoński.

Na wsparcie spółki mogą liczyć też kluby sportowe z Płocka. PKN ORLEN jest sponsorem generalnym drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płock oraz piłki nożnej klubu Wisła Płock. Zaangażowanie się w sponsoring tych zespołów ma nie tylko wymiar biznesowy. To projekt związany ze społeczną odpowiedzialnością i współtworzony z płocką społecznością.

W strategii sponsoringu sportowego PKN ORLEN ważny jest też efektywny system szkolenia młodzieży, który pozwoli wyłonić następców dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje program Lekkoatletyka dla Każdego. Z kolei z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej pomaga rozwijać Siatkarskie Ośrodki Szkolne. PKN ORLEN aktywnie angażuje się też w system szkoleń organizowanych przez Akademię Piłkarską i Akademię Piłki Ręcznej w Płocku. Natomiast Akademia ORLEN Team zrzesza młode talenty w motosporcie, skupiając najlepszych kartingowców w Polsce w wieku od 6 do 18 lat.

PKN ORLEN uczestniczy też w programie Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który po wielu latach powrócił do polskich szkół. Program objął już wszystkie powiaty i 93 proc. gmin na terenie kraju. Udział w nim bierze blisko 10 tys. szkół, ponad 15 tys. nauczycieli i 320 tys. uczniów.

Swoją rozpoznawalność poprzez sport PKN ORLEN buduje nie tylko w kraju, ale też za granicą. W Czechach wspiera klub hokejowy, w Niemczech jest obecny w piłce ręcznej, a na Litwie sponsoruje klub koszykarski.

Źródło: orlen.pl