XXXI edycja konkursu „Najlepsza Szkoła – Najlepszy Nauczyciel”

Miasto Wilno

Laureat – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

Dyrektor: Helena Juchniewicz. Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Maria Dunowska.

Wyróżnieni nauczyciele: Paweł Stankiewicz (fizyka), Regina Paszuta (język polski), Dovilė Bagdonienė (język litewski), Wioleta Kerbed (matematyka).

Wyróżnienia (szkoły)

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II – dyrektor: Adam Błaszkiewicz; prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Luiza Wołodko.

Wyróżnieni nauczyciele: Anna Jasińska (język polski), Ewa Walma (chemia), Danuta Radewicz (historia).

– dyrektor: Adam Błaszkiewicz; prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Luiza Wołodko. Wyróżnieni nauczyciele: Anna Jasińska (język polski), Ewa Walma (chemia), Danuta Radewicz (historia). Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela – dyrektor: Beata Pietkiewicz-Winiarska; prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Swietłana Kriwka.

Wyróżnieni nauczyciele: Regina Bogdanowicz (język angielski), Beata Szczerbo (matematyka).

Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy (Wilno)

Liceum im. A. Mickiewicza: Stanisława Wielisiejczyk (język polski), Andżeła Petkunienė (klasy początkowe).

Gimnazjum im. S. Konarskiego: Romuald Piotrowski (historia), Lilija Mikonienė (klasy początkowe).

Gimnazjum im. Wł. Syrokomli: Ieva Ratkevičienė (informatyka), Teresa Michniewicz (matematyka).

Gimnazjum w Grygiszkach: Karolina Veromej (język angielski), Danuta Tumasz (informatyka–matematyka).

Szkoła „Łazdinai”: Jowita Kazakiewicz (klasy początkowe), Sabina Lachowicz (nauczanie wczesnoszkolne).

Progimnazjum im. Jana Pawła II: Renata Denkowska (język litewski), Alina Bielska (religia), Aleksandra Borsak (pedagog socjalny).

Szkoły początkowe: Szkoła Początkowa na Antokolu – Jolanta Rinkūnienė (pedagog specjalny); Szkoła-przedszkole „Zielone Wzgórze” – Valentina Pucetienė (klasy początkowe); Szkoła-Przedszkole „Wilia” – Aleksandra Zacharewicz (klasy początkowe); Szkoła-Przedszkole „Źródełko” – Jolanta Franceson (wychowanie wczesnoszkolne).

Rejon wileński

Laureat – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach

Dyrektor: Zbigniew Czech. Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Irena Pukenienė.

Wyróżnieni nauczyciele: Krystyna Dejnarowicz (język polski), Joanna Bickiewicz (geografia), Kristina Czech (historia), Regina Beliawska (klasy początkowe).

Wyróżnienia (szkoły)

Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – dyrektor: Daiva Losinskienė; prezes: Danuta Stępień.

Wyróżnieni nauczyciele: Justyna Szumska (język polski), Alina Cesiul (klasy początkowe), Regina Komar (biologia).

– dyrektor: Daiva Losinskienė; prezes: Danuta Stępień. Wyróżnieni nauczyciele: Justyna Szumska (język polski), Alina Cesiul (klasy początkowe), Regina Komar (biologia). Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie – dyrektor: Żaneta Jankowska; prezes: Robert Poliakowski.

Wyróżnieni nauczyciele: Ilona Herman (język polski), Joana Malūnavičiūtė-Liachovič (język litewski).

Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy (rejon wileński)

Niemież – Bożena Bieleninik (polonista); Kowalczuki – Alina Savanevičienė (polonista); Bezdany – Edyta Klimaszewska (polonista); Rukojnie – Łucja Kuzborska (polonista); Mickuny – Diana Oberlan (polonista); Pogiry – Gražina Stepanova (język litewski); Bujwidze – Tadeusz Mincewicz (wychowanie fizyczne); Mejszagoła – Honorata Ruskań (klasy początkowe); Awiżenie – Elżbieta Karpowicz (muzyka); Podbrzezie – Halina Pawłowicz (historia); Czarny Bór – Irena Švedienė (klasy początkowe); Zujuny – Danuta Radulewicz (klasy początkowe); Ławaryszki – Katarzyna Misiewicz (matematyka).

Szkoły podstawowe (rejon wileński)

Pakiena – Irena Mazajło (język litewski); Eitminiszki – Inga Čeponienė (język litewski); Szumsk – Edyta Korwiel (język litewski); Kiwiszki – Irina Didbalienė (klasy początkowe); Suderwa – Bożena Kasparienė (klasy początkowe); Rzesza – Sniežana Nowikowa (klasy początkowe); Skojdziszki – Wiktoria Kuznecowa (nauczanie przedszkolne).

Rejon solecznicki

Laureat – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Dyrektor: Irena Wolska. Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Irena Gredziuszko.

Wyróżnieni nauczyciele: Aleksandra Sinkevič (biologia), Lilija Kutys (język polski), Angelė Jundo (język litewski), Ana Nester (historia).

Wyróżnienia (szkoły)

Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace – dyrektor: Mirosława Szostak; prezes: Walentyna Bartoszewicz.

Wyróżnieni nauczyciele: Renata Nanartowicz (pedagog szkolny), Janina Bukina (klasy początkowe), Edmundas Narodovskis (wychowanie fizyczne).

– dyrektor: Mirosława Szostak; prezes: Walentyna Bartoszewicz. Wyróżnieni nauczyciele: Renata Nanartowicz (pedagog szkolny), Janina Bukina (klasy początkowe), Edmundas Narodovskis (wychowanie fizyczne). Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach – dyrektor: Mirosław Mickielewicz; prezes: Krystyna Karpicz.

Wyróżnieni nauczyciele: Krystyna Turkot (język polski), Janina Bujko (matematyka).

Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy (rejon solecznicki)

Ejszyszki – Evelina Krisiulevičienė (język angielski), Karyna Jusiewicz (geografia); Butrymańce – Liolia Dorodko (katecheza); Dziewieniszki – Nijolia Narbutienė (klasy początkowe, język litewski); Turgiele – Irina Aszakiewicz (klasy początkowe); Koleśniki – Teresa Bogdziun (biologia i chemia); Podbrodzie – Jelena Jasevičienė (język litewski); Soleczniki (szkoła specjalna) – Danuta Zubel (technologia, przyroda, plastyka).

Rejony trocki i święciański

Wyróżnienie – Gimnazjum w Trokach

Dyrektor: Marian Kuzborski. Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”: Danuta Jepifanowa.

Wyróżnieni nauczyciele: Aleksandra Sawickaja (język polski), Danguolė Vasiliauskienė (język litewski).

Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy (rejony trocki i święciański)

Landwarów – Edward Mogilnickij (muzyka); Podbrodzie, Gimnazjum „Żeimiana” – Maria Ceiko (biologia); Połuknie – Ana Kliukoit (nauczanie wczesnoszkolne); Stare Troki, SP im. A. Stelmachowskiego – Agnieszka Elżbieta Naimavičienė (historia i biologia).

Goście i oprawa wydarzenia

Galę, łączącą ogłoszenie wyników XXXI edycji z Dniem Edukacji Narodowej i inauguracją 35-lecia PMS, poprowadziła Czesława Szablińska. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dyplomacji RP, świata nauki i kultury oraz społeczności szkolnych. W części artystycznej wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna”. Wprowadzenie historyczne wygłosił Kazimierz Karpicz — nauczyciel, wieloletni członek Zarządu PMS i kierownik Pałacu Balińskich w Jaszunach — przypominając dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej i ciągłość polskiej tradycji oświatowej mimo burz dziejowych. Uroczystość miała także wymiar pamięci: minutą ciszy uczczono śp. Bernarda Awłasewicza, wieloletniego dyrektora gimnazjum w Mickunach, współtwórcę i członka władz PMS kolejnych kadencji.

Trwałość tradycji oświatowej.

Karpicz osadził dzisiejsze osiągnięcia szkół w długim trwaniu polskiej edukacji, która — mimo kryzysów politycznych — potrafiła zachować ciągłość i jakość:

„Na tyle opracowany [został ten model], że mimo ostatecznych rozbiorów, mimo utraty niepodległości — w różnym stopniu, ale pod każdym zaborem — edukacja polska w ten czy inny sposób występowała i często była konkurencyjna. Tak jak Uniwersytet Wileński był najpotężniejszą i najbardziej wychwalaną uczelnią w Cesarstwie Rosyjskim, tak samo nie udało się historycznym zawieruchom zlikwidować Akademii Krakowskiej. Tak samo szkoły z epoki oświecenia w Poznaniu, we Wrocławiu nadal działały. (…) Potrafiliśmy zrobić coś, co przetrwało z większą szansą przetrwania niż nasza polityczna konstrukcja, a nawet państwowe twory.”

Kończąc, zwrócił się bezpośrednio do młodszej kadry i szkolnej społeczności:

„To, czego życzę wszystkim młodszym… Reflektory oślepiają, ciemność — ale wydaje mi się, że widzę i tamte starsze twarze; jednak wierzę, że sala jest znacznie, znacznie młodsza — i życzę tej młodszej części pięknych wrażeń i dumy bycia członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej. Dziękuję.”

Przesłanie prezes PMS Krystyny Dzierżyńskiej

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej podkreśliła wspólną odpowiedzialność za przyszłość polskiej szkoły na Litwie — silnej, nowoczesnej i dającej powody do dumy. Zaznaczyła, że nawet najmniejsze placówki są filarem języka, kultury i tożsamości, a rola nauczyciela polega nie na „napełnianiu”, lecz na rozniecaniu ciekawości i rozwoju. Odniosła się do trudnego roku (reformy, braki podręczników, błędy w egzaminach) i wyjaśniła korekty w zasadach rankingu PMS, kładąc nacisk na wyniki egzaminów państwowych z języka polskiego oraz języka litewskiego na poziomie A. Zapowiedziała też inaugurację obchodów 35-lecia PMS konkursem „Pokolenia Macierzy”.

Nawiązując do codziennej pracy wychowawczej, prezes zacytowała Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie — naucz; jeśli nie wie — wytłumacz; jeśli nie może — pomóż.”

W kontekście jubileuszu wskazała sens wysiłku edukacyjnego słowami Paulo Freire:

„Edukacja nie zmienia świata. Edukacja zmienia ludzi, którzy zmieniają świat.”

Wystąpienie konsula Dariusza Wiśniewskiego

Konsul generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski poinformował o uhonorowaniu siedmiu nauczycielek z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Z taktem nawiązał do ubiegłorocznego jubileuszu szkoły, wyjaśniając, że z powodu błędu technicznego wnioski dotarły do Warszawy z opóźnieniem i medale nie mogły zostać wręczone podczas 70-lecia.

Podkreślił, że wyróżnienia — przyznane decyzją minister Barbary Nowackiej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania — zostają przekazane teraz. Odznaczenia otrzymały: Wiesława Czernigowska, Barbara Dajnowicz, Wiesława Gawerska-Žvirblis, Renata Juzokienė, Teresa Michniewicz, Halina Stankiewicz i Maryna Taraszkiewicz.

Redakcja ZW.lt gratuluje wszystkim nagrodzonym szkołom i pedagogom!