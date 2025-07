Polonia_Camp 2025: młodzi Polacy budują mosty między światami

W dniach 17-20 lipca 2025 roku Warszawa stała się sercem Polonii, goścąc tysiąc młodych Polaków z 46 krajów z całego świata. Polonia_Camp 2025, największe do tej pory światowe spotkanie młodej Polonii, zgromadziło uczestników z sześciu kontynentów, którzy przez cztery dni budowali relacje, zdobywali wiedzę i obcowanie z polską kulturą. Wydarzenie to zapisało się w historii jako przełomowy moment w integracji polskiej młodzieży z różnych zakątków globu. To jednak dopiero początek – już za rok odbędzie się Polonia_Camp 2026, a jednym z najważniejszych postanowień tego spotkania jest powołanie Młodzieżowej Rady Polonijnej, której celem będzie wzmocnienie głosu młodych Polaków z zagranicy.