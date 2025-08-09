Na Starej Rossie odnowiono kolejne pomniki lekarzy

Renowację pomników sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, która od 2018 roku aktywnie współpracuje ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą.

„Każde odnowienie pomnika to kolejny krok w ocalaniu cmentarza na Rossie” – mówił w rozmowie z Radiem Znad Wilii Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu nad Starą Rossą. „Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska odnowiła już cztery pomniki – pierwszy w 2018 roku, teraz Jasińskiego i Kozłowieckiego. W tym roku planujemy renowację około dwudziestu kolejnych” – dodał.

Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu nad Starą Rossą, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Pomniki zostały odnowione przez konserwatora Kęstutisa Morkūnasa. Jak przyznał, prace nie należały do łatwych.

„Restauracja detali to proces wymagający czasu i precyzji. Trzeba było zadbać nie tylko o wygląd, ale i o zachowanie historycznego charakteru pomników” – tłumaczył.

W przypadku nagrobka doktora Jasińskiego odnowiono także metalowe ogrodzenie, natomiast przy grobie doktora Kozłowieckiego wykonano nowy podest oraz oczyszczono kamień.



fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Symboliczny wymiar całej inicjatywy podkreśliła również prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, lek. dent. Anna Lella.

„Wielu lekarzy, którzy po wojnie tworzyli podstawy służby zdrowia na Warmii i Mazurach, pochodziło właśnie z Wilna lub było związanych z Uniwersytetem Stefana Batorego” – mówiła lek. dent. Anna Lella. „Dla naszej społeczności zawodowej Rossa to miejsce o szczególnym znaczeniu” – dodała.



Po środku prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, lek. dent. Anna Lella, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą działa nieprzerwanie od ponad 30 lat. Przez ten czas udało się odnowić już ponad 200 pomników. Współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak samorządy lekarskie, pozwala kontynuować ten trudny, ale potrzebny proces ochrony dziedzictwa kulturowego.