Na Starej Rossie odnowiono kolejne pomniki lekarzy

Renowację pomników sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, która od 2018 roku aktywnie współpracuje ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą.
„Każde odnowienie pomnika to kolejny krok w ocalaniu cmentarza na Rossie” – mówił w rozmowie z Radiem Znad Wilii Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu nad Starą Rossą.
„Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska odnowiła już cztery pomniki – pierwszy w 2018 roku, teraz Jasińskiego i Kozłowieckiego. W tym roku planujemy renowację około dwudziestu kolejnych” – dodał.
Pomniki zostały odnowione przez konserwatora Kęstutisa Morkūnasa. Jak przyznał, prace nie należały do łatwych.
„Restauracja detali to proces wymagający czasu i precyzji. Trzeba było zadbać nie tylko o wygląd, ale i o zachowanie historycznego charakteru pomników” – tłumaczył.
W przypadku nagrobka doktora Jasińskiego odnowiono także metalowe ogrodzenie, natomiast przy grobie doktora Kozłowieckiego wykonano nowy podest oraz oczyszczono kamień.
Symboliczny wymiar całej inicjatywy podkreśliła również prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, lek. dent. Anna Lella.
„Wielu lekarzy, którzy po wojnie tworzyli podstawy służby zdrowia na Warmii i Mazurach, pochodziło właśnie z Wilna lub było związanych z Uniwersytetem Stefana Batorego” – mówiła lek. dent. Anna Lella.
„Dla naszej społeczności zawodowej Rossa to miejsce o szczególnym znaczeniu” – dodała.
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą działa nieprzerwanie od ponad 30 lat. Przez ten czas udało się odnowić już ponad 200 pomników. Współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak samorządy lekarskie, pozwala kontynuować ten trudny, ale potrzebny proces ochrony dziedzictwa kulturowego.