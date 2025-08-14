Mrągowo gospodarzem jubileuszowego 30. Festiwalu Kultury Kresowej

Organizatorzy podkreślali, że celem festiwalu jest współpraca z ośrodkami kultury na Kresach, docenienie trudu kultywowania polskiego dziedzictwa oraz budzenie świadomości narodowej, szczególnie wśród młodego pokolenia. Wydarzenie od lat jest również lekcją patriotyzmu, a dzięki patronatowi TVP2 relacje z koncertów dotarły do Polaków na całym świecie.

Bogaty program artystyczny i kulturalny

Podczas festiwalu wystąpiły zespoły z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Publiczność mogła podziwiać m.in. Kapelę Wileńską, Zespół Tańca „Sto Uśmiechów” z Wilna, Zespół Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna, a także liczne formacje wokalne i taneczne z Białorusi, takie jak „Przyjaciele”, „Wierzbnica”, „Wspólna Wędrówka” czy orkiestra „Różaniec”. Ukrainę reprezentowały m.in. „Wołyńskie Słowiki”, „Wołyńskie Zabawy” oraz „Aksamity”. Z Polski pojawił się m.in. Zespół Wokalny „Sukces” oraz tancerze Movement Art Studio z Mrągowa.

Wystawy i ekspozycje

Festiwalowi towarzyszyły wystawy plenerowe, m.in. „Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej” IPN, „Rzeczy Viste” Muzeum Pamięci Sybiru oraz „Ku nowoczesności – Kresy Niepodległe 1919–1939” Domu Spotkań z Historią. Dodatkowo w Mrągowskim Centrum Kultury można było obejrzeć wystawę plakatów i zdjęć z poprzednich edycji, a w Muzeum Warmii i Mazur – ekspozycję poświęconą trzydziestoletniej historii Festiwalu Kultury Kresowej.

Smaki i tradycje

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli spróbować tradycyjnego chleba wileńskiego, zobaczyć pokazy rzemiosła, kupić wyroby rękodzielnicze i wziąć udział w warsztatach.