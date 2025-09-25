„Kultura ma wartość” – protest przeciwko nowemu ministrowi kultury

Protest miał miejsce po tym, jak prezydent Gitanas Nausėda zatwierdził dekret o nowym składzie rządu, który tego samego dnia złożył przysięgę w Sejmie.

„Większość środowiska kulturalnego jest bardzo przestraszona, że to naprawdę się dzieje, że mamy ministra, który będzie potrzebował pomocy” – powiedziała uczestniczka protestu, artystka Raminta Naujanytė-Bjelle. „Z wrażenia, z jego bagażu wiedzy, doświadczenia oraz z tego, jak mówił i co mówił na konferencji, wyraźnie widać, że jego zrozumienie kultury jest bardzo małe, jego umiejętności przywódcze są wątpliwe, a dla niego sektor kultury to raczej sprawy lokalne i amatorskie” – dodała artystka.

Protestujący trzymali plakaty z napisami takimi jak: „Społeczność VDA żałuje”, „Czyrłonis przewraca się w grobie!”, „Ministerstwo byle jakiej roboty”, „Kultura jest żywa”, „Co ma wspólnego M.K. Čiurlionis?!?”.

fot. BNS/Robertas Riabovas

Sam I. Adomavičius powiedział w czwartek rano, że nie wie jeszcze, czy uda mu się spotkać z uczestnikami protestu, ponieważ zaplanowane są jego i innych ministrów przysięgi w Sejmie.

Kulturyści zainicjowali również petycję, w której domagają się, by żaden członek partii „Świt nad Niemnem” nie został mianowany ministrem. Petycję podpisało ponad 50 tys. osób.

fot. BNS/Robertas Riabovas

Jak poinformował samorząd stolicy, na protest wydano zezwolenie na udział do 2 tys. osób.

I. Adomavičius wyraził wątpliwości co do poparcia petycji, twierdząc, że otrzymał wsparcie od swoich przyjaciół artystów.

Redakcja ZW.LT przypomina, że że przedsiębiorca, który nie ma doświadczenia w kulturze i od niedawna pełni funkcję doradcy wiceprzewodniczącego Sejmu, został zaproponowany przez „Świt nad Niemnem”, który zamienił Ministerstwo Energetyki na Ministerstwo Kultury.

Prezydent Gitanas Nausėda wcześniej twierdził, że nie zatwierdzi ministrów należących do „Świtu nad Niemnem”, jednak w obliczu kryzysu rządowego ostatecznie zmienił swoją opinię. Prezydent apeluje do przedstawicieli środowiska kulturalnego, by dali nowemu ministrowi szansę.

Przedstawiciele środowiska kulturalnego uważają I. Adomavičiusa za niewłaściwego kandydata na to stanowisko z powodu braku doświadczenia i niewiedzy na temat problemów w dziedzinie kultury. Polityk spotkał się z nową falą krytyki po emocjonalnym przedstawieniu swojej kandydatury w Pałacu Prezydenckim.