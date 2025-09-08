Karol Nawrocki w Wilnie: Polacy za granicą są moim priorytetem

To druga – po Rzymie – europejska stolica, którą prezydent Nawrocki odwiedził od objęcia urzędu 6 sierpnia bieżącego roku.

Spotkanie z Polakami na Litwie

Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Wilnie prezydent Nawrocki podziękował Polakom na Litwie za pielęgnowanie języka, kultury i tożsamości narodowej. Zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywają jako wspólnota poza granicami kraju.

„Naród to nie tylko ci, którzy mieszkają w państwie, ale również ci, którzy pielęgnują tożsamość narodową poza jego granicami” – powiedział prezydent RP Karol Nawrocki witając zgromadzonych w ambasadzie.

Prezydent zaznaczył, że Wilno jest dla Polski ważnym miastem nie tylko ze względu na wspólną historię, ale również z perspektywy współczesnego bezpieczeństwa regionu.

„Waszyngton, Watykan, Włochy, Wilno – te miejsca mają dziś znaczenie strategiczne. Obecność tutaj to wyraz troski o bezpieczeństwo i solidarność” – podkreślił.

Prezydent Polski, Karol Nawrocki, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires RP i kierownik Ambasady RP w Wilnie, zaznaczył, że obecność prezydenta Nawrockiego w Wilnie świadczy o szczególnej wadze, jaką nowy prezydent przywiązuje do relacji z Polakami mieszkającymi za granicą.

„Wilno i mieszkający tu Polacy są ważni nie tylko dla nas, ale również dla pana prezydenta” – zaznaczył Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires RP i kierownik Ambasady RP w Wilnie.

Chargé d’affaires RP i kierownik Ambasady RP w Wilnie, Grzegorz Marek Poznański, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

O bezpieczeństwie i przyszłości Europy

Prezydent Nawrocki odniósł się także do kwestii obronności i sytuacji geopolitycznej w regionie. Podkreślił konieczność wzmacniania wspólnych zdolności obronnych Europy.

„Wilno jest równie ważne jak Waszyngton, bo tylko prezydent USA Donald Trump może rozmawiać z Putinem i powstrzymać tę krwawą wojnę” – powiedział. „Musimy wzmacniać obronność. Każde państwo europejskie powinno przeznaczać 5% PKB na obronę. To wspólny cel – aby żyć w bezpiecznym państwie” – dodał.

Polacy za granicą będą priorytetem prezydentury

Prezydent Nawrocki podkreślił, że spotkanie z Polakami na Litwie jest dla niego wyjątkowe, ponieważ to pierwsza taka okazja od czasu objęcia urzędu.

„Jesteście pierwszymi Polakami na świecie, z którymi spotykam się jako prezydent. To spotkanie ma dla mnie ogromne znaczenie. Ta prezydentura będzie czasem, w którym Polacy poza granicami kraju będą szczególnie ważni” – zaznaczył.

Zwrócił także uwagę na wagę relacji z władzami Litwy oraz wspólnego dziedzictwa.

„Rozmawiałem z prezydentem i przewodniczącym Sejmu. Łączy nas nie tylko bezpieczeństwo regionu, ale przede wszystkim historia i tożsamość. Musimy budować odporność naszych narodów” – powiedział. „Poznałem wszystkie postulaty. Wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie je rozwiązać” – zakończył prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Przyjęcie prezydenta Polski w Ambasadzie RP w Wilnie uświetnił występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto Uśmiechów” z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Młodzi artyści zaprezentowali tradycyjne polskie tańce ludowe, wzbudzając wzruszenie i entuzjazm wśród zgromadzonych gości.

fot. zw.lt/Mariusz Pyż