„Dzień wstydu” – w stolicy odbył się ogromny protest przeciwko nowej koalicji rządzącej

Protestujący przynieśli plakaty z hasłami takimi jak: „Prezydent jak barszcz Sosnowskiego – wysoki, ładny, ale inwazyjny?”, „Gdy 3 w 1 to g…, to śmierdzi każdy”, „Nie dla prorosyjskiego rządu!”, „Wstyd, LSDP!” i innymi.

fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Obywatele oczekują przejrzystości i odpowiedzialnych decyzji

Andrius Tapinas, dziennikarz i właściciel „Laisvės TV”, jeden z organizatorów protestu, powiedział mediom, że ludzie przyszli, by wezwać prezydenta Gitanasa Nausėdę do większego zdecydowania przy powoływaniu ministrów:

„W tym trudnym czasie koalicja ta będzie miała ogromne problemy z rządzeniem. W jej skład wchodzą politycy, którzy głosowali przeciw sankcjom wobec Białorusi i Rosji, kierują się własnymi interesami oraz posługują się antypaństwową retoryką. Remigijus Žemaitaitis publicznie deklarował, że podczas okupacji byłby tym, który wskazywałby, co należy wysadzić i czyje domy zniszczyć” – powiedział Andrius Tapinas, dziennikarz i właściciel „Laisvės TV”, jeden z organizatorów protestu. „Zarówno prezydentowi, jak i socjaldemokratom to odpowiada. A młodej, niedoświadczonej premier będzie bardzo trudno zapanować nad tą niezwykle zróżnicowaną koalicją” – dodał.

Tapinas dodał, że obowiązkiem społeczeństwa w takiej sytuacji jest pełnić funkcję „psów stróżujących”, przypominających politykom o ich odpowiedzialności:

„Nie chodzi o wcześniejsze wybory. Powtarzamy: socjaldemokraci otrzymali mandat do rządzenia, ale nie udawajcie, że nie mieliście wyboru. Wybraliście najgorszy możliwy wariant — po raz drugi z rzędu” – oznajmił jeden z organizatorów protestu, Andrius Tapinas.

Dziennikarz zadeklarował, że będzie wspierał nową premier, jeśli uda się jej stworzyć sprawnie działający rząd:

„Życzę nowej premier powodzenia. Mam nadzieję, że nie będzie marionetką i że pozostanie wierna swoim wartościom” – podsumował Tapinas.



fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Prorosyjskie wpływy w koalicji budzą obawy

Wśród uczestników protestu był 31-letni informatyk Ovidijus Motuzas z Kowna, który otwarcie krytykował wybór koalicjantów:

„Jaka koalicja byłaby najbardziej korzystna dla Putina? Jeśli odpowiedź brzmi „ta”, to znaczy, że trzeba działać inaczej”

Studentka Agnė, która studiuje w Niemczech, również uczestniczyła w proteście:

„Nie zgadzam się z wartościami koalicji i chciałam osobiście zamanifestować swoje stanowisko”

Obywatele apelują do prezydenta: „To zagrożenie dla państwa”

Organizatorzy protestu, wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przekazali do kancelarii prezydenta petycję podpisaną przez obywateli. Zawarto w niej sprzeciw wobec kształtu nowej koalicji, uznając ją za zagrożenie dla niepodległości i prestiżu państwa litewskiego.

W petycji wezwano prezydenta Gitanasa Nausėdę, by nie powoływał na stanowiska ministerialne przedstawicieli partii „Świt nad Niemnem” oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Prezydent we wtorkowej wypowiedzi dla „Žinių radijas” zapowiedział, że nie będzie mianować ministrów z partii R. Žemaitaitisa, ale nie wyklucza członków AWPL-ZChR. Jak podkreślił, partia ta potrafi być odpowiedzialnym partnerem, a nie wszystkie opinie jej członków są zgodne z poglądami jej lidera Waldemara Tomaszewskiego.

Prezydent spotkał się też tego dnia z sześcioma autorami petycji i aktywistami.



fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Robert Duchniewicz: Mam wątpliwości wobec nowej koalicji

Podczas protestu głos zabrał także Robert Duchniewicz, socjaldemokrata i mer rejonu wileńskiego, który publicznie wyraził wątpliwości wobec nowej koalicji. Zaznaczył, że gdyby to on kierował partią, nie bałby się rządu mniejszościowego.

„Demokracja to demokracja. Udział polityków w protestach jest czymś naturalnym. Widzę tu także innych socjaldemokratów” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Jak dodał, już jesienią miał inne zdanie na temat ewentualnej koalicji:

„Obecny format, moim zdaniem, również mógłby wyglądać inaczej. (…) Gdyby to zależało ode mnie jako lidera, nie bałbym się rządu mniejszościowego opartego na solidnych partnerstwach” – mówil Duchniewicz.

Mer rejonu wileńskiego przyznał, że przyszedł na protest, by „przejąć emocje ludzi” i dać im poczucie, że głos społeczeństwa ma znaczenie:

„Nie sądzę, bym musiał kogokolwiek przepraszać. Jasno wyraziłem swoją opinię — nie podoba mi się zapraszanie niektórych partnerów do koalicji. To oni ciągną innych za sobą” – stwierdził socjaldemokrata.

Podkreślił, że nie popiera samej koalicji, a jedynie wyznaczoną premier – Ingę Ruginienė:

„Jestem tutaj, bo demokracja to podstawa wszystkiego. Ważne, by słyszeć wszystkie grupy społeczne” – podsumował Robert Duchniewicz, socjaldemokrata oraz mer rejonu wileńskiego.

W proteście uczestniczyli również inni socjaldemokraci, m.in. poseł na Sejm, Ruslanas Baranovas, byly minister ochrony kraju Litwy, poseł na Sejm Laurynas Kasčiūnas i Arvydas Anušauskas.



fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Redakcja ZW.LT przypomina, że zmiana na stanowisku premiera nastąpiła po lipcowej rezygnacji Gintautasa Paluckasa, który ustąpił z funkcji w związku z wszczęciem wobec niego dwóch postępowań prokuratorskich dotyczących jego działalności biznesowej oraz narastającą presją opinii publicznej.

Koalicja rządząca, która obecnie liczy 82 posłów, składa się z trzech frakcji: Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, ugrupowania „Świt nad Niemnem” oraz Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych wraz z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie – Związkiem Chrześcijańskich Rodzin.

Porozumienie koalicyjne zostało podpisane w poniedziałek, 25 sierpnia.