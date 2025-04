Dzień Psa w Wojsku Litewskim. Pokaz umiejętności czworonożnych żołnierzy

Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras, witając zgromadzonych na uroczystości, podkreślił znaczenie służby psów wojskowych.

„Nasi czworonożni żołnierze to coś więcej niż tylko pomocnicy. To członkowie naszego zespołu, którzy codziennie wykonują odpowiedzialne i trudne zadania. Psy K-9 wykrywają materiały wybuchowe, pomagają zapewniać porządek publiczny, chronią ważne obiekty, biorą udział w operacjach zarówno na Litwie, jak i za granicą. Pracują cicho, bez narzekania, ale z wyjątkowym oddaniem.

Ten dzień to okazja, by nie tylko cieszyć się ich służbą, ale też podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do szkolenia, opieki i skutecznej pracy tych czworonogów” – powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras.