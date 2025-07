34 absolwentów i debiut chóru. Dyplomatorium w nowej siedzibie Filii UwB w Wilnie

Tegoroczna ceremonia miała podniosły charakter. Studia ukończyły 34 osoby: 12 z kierunku informatyka, 8 z europeistyki, 10 absolwentów ekonomii I stopnia oraz 4 – ekonomii II stopnia. Oprócz wręczenia dyplomów nie zabrakło też chwil wzruszeń i dumy z osiągnięć – zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych.

Wyróżniono sześć osób za szczególne zaangażowanie w życie uczelni: Elżbietę Jankowską, Dianę Lukoić, Rafała Miłosza, Bogusława Pacynę, Rafała Praitnickasa oraz Weronikę Żylińską. Dwoje absolwentów otrzymało Dyplomy Honorowe za wybitne wyniki w nauce, wśród nich Elżbieta Jankowska – która wcześniej ukończyła informatykę, a teraz z wyróżnieniem zakończyła studia magisterskie z ekonomii.

– „Studia na Filii UwB w Wilnie były dla mnie wyjątkowym czasem, pełnym niezapomnianych wspomnień – pozwoliły mi rozwijać się, zdobywać cenną wiedzę i poznać wielu wspaniałych ludzi. Dały mi nie tylko solidne przygotowanie merytoryczne, ale także odwagę i motywację, by śmiało patrzeć w przyszłość i podejmować nowe wyzwania” – podkreśliła Jankowska.

Uroczystość zgromadziła licznych gości – wśród nich byli zarówno członkowie rodzin absolwentów, jak i przedstawiciele władz uczelni, środowiska akademickiego oraz samorządowego. Na wydarzenie przybył m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Marcin Kulasek oraz mer Wilna Valdas Benkunskas. Obecni byli również rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Mariusz Popławski, oraz dziekan Filii – dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB.

Podkreślił również, że absolwenci Filii cieszą się bardzo dobrą opinią na rynku pracy:

– „Jedynie bardzo niewielki odsetek naszych absolwentów ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. To chyba najlepszy miernik efektów naszej pracy.”

Wielokrotnie padały także słowa uznania pod adresem kadry naukowej.

Uroczystość miała jeszcze jeden wyjątkowy akcent – po raz pierwszy wystąpił nowo powstały chór akademicki Filii UwB w Wilnie, który działa pod kierownictwem mgr Wioletty Leonowicz, wykładowczyni kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Był to artystyczny debiut, ale jednocześnie zapowiedź kolejnych inicjatyw, które mają wzmacniać życie kulturalne wspólnoty akademickiej.

Jak zaznaczyła dziekan Wróblewska, Filia konsekwentnie stawia na umiędzynarodowienie i rozwój współpracy zagranicznej.

Wskazała również, że Filia zamierza rozwijać kursy dokształcające, dostosowane do lokalnych potrzeb.

Również rektor Popławski odniósł się do planów dotyczących kursów dla uczniów szkół średnich, które mają pomóc im w przygotowaniach do matury z najważniejszych przedmiotów.

– „Zaczniemy w Białymstoku, ale jeśli się sprawdzi, chcielibyśmy takie zajęcia organizować również w Wilnie – dla uczniów z tutejszych szkół. To forma troski o młode pokolenie i zachęta do dalszego kształcenia się właśnie u nas” – tłumaczył.

Ważną informacją, która wybrzmiała podczas spotkania, była również zapowiedź planów otwarcia nowego kierunku – psychologii. Już od 1 października 2025 roku studia psychologiczne ruszą w Białymstoku, gdzie o jedno miejsce ubiegało się aż 17 kandydatów.

W tym kontekście wspomniano także o nowym klubie absolwentów, który w tym roku rozpoczął swoją działalność. Jak mówiła dziekan Wróblewska, absolwenci są zauroczeni nową siedzibą uczelni i z dumą wracają do miejsca, które – choć zmieniło adres – zachowało swoją atmosferę i ducha wspólnoty.

– „Budowanie społeczności akademickiej to dla nas priorytet – bo to właśnie ona jest naszym największym potencjałem” – podkreśliła.

Na koniec warto przypomnieć, że od początku istnienia Filii UwB w Wilnie, czyli od 2007 roku, studia ukończyło już 975 osób. To nie tylko liczba – to konkretni ludzie, którzy zasilają lokalny rynek pracy, rozwijają polsko-litewską współpracę akademicką i niosą ze sobą wartości wyniesione z tej uczelni.

Rekrutacja na kolejny rok akademicki trwa do 4 sierpnia. W murach nowej siedziby, przy ulicy Aguonų 22, już dziś czeka miejsce dla nowych historii, ambicji i marzeń. Bo jak powiedział rektor Uniwersytetu w Białymstoku

– „To, co możemy dać młodym ludziom, to nie tylko wiedza, ale także nadzieja i przestrzeń do rozwoju. A tego w Wilnie nie brakuje.”