163 pary w sercu Wilna – polonez, który rozgrzał Plac Katedralny!

Wśród tancerzy pojawiły się pary reprezentujące: Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela, Gimnazjum w Mickunach oraz Wileńską Szkołę Lazdynai.

Całość miała miejsce w najbardziej prestiżowym punkcie Wilna – na Placu Katedralnym, który na jeden dzień stał się świadkiem wspaniałego zjednoczenia polskich maturzystów.

„W tym roku postanowiliśmy wprowadzić pewną nowość – zamiast tradycyjnego rozpoczęcia, 24 pary solistów wystartowały jako pierwsze, co nadało całemu wydarzeniu niezwykłego charakteru. To był moment, który zaskoczył nie tylko samych tancerzy, ale i widzów. Ta zmiana wprowadziła dynamikę i nową energię do tego wydarzenia” – w rozmowie z Radiem Znad Wilii powiedziała Danuta Mieczkowska-Kowalczuk, jedna z głównych choreografek poloneza.

„Mimo że niebo nad Wilnem było pełne burzowych chmur, emocje i podekscytowanie były ogromne. Wszyscy byli gotowi do tańca, bez względu na to, co może się wydarzyć. To było coś więcej niż taniec – to było symboliczne pożegnanie z młodością i wejście w dorosłość” – dodała.