Związek Strzelców Litewskich tworzy bataliony dronów w trzech miastach

Jak podkreślono w komunikacie, oznacza to setki wyszkolonych operatorów dronów, zdolnych działać zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach wojennych – na froncie oraz na zapleczu.

Obecnie oddziały działają już w Kownie i Kłajpedzie, a w Wilnie utworzono jednostkę dronową im. Antanasa Gustaitisa.

Zdaniem majora rezerwy Mindaugasa Miliausa, dowódcy 10. Jednostki Strzeleckiej im. Króla Mendoga, nowo utworzona w stolicy jednostka to inwestycja w przyszłość.

– „To zarówno krok technologiczny naprzód, jak i odpowiedź na dzisiejsze realia bezpieczeństwa, które zasadniczo zmieniają zasady planowania taktycznego i prowadzenia walki. Bezzałogowe statki powietrzne stały się nieodłączną częścią nowoczesnych operacji wojskowych, decydującą o szybkości i skuteczności działań – od rozpoznania po zarządzanie sytuacją” – zaznaczył.

Strzelcy z jednostki im. Antanasa Gustaitisa biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez Wojsko Litewskie i Związek Strzeleców Litewskich, trenują wykonywanie zadań taktycznych oraz nabywają umiejętności potrzebnych w realnych operacjach.

Jak dodał dowódca Związeku Strzelców Litewskich, pułkownik Linas Idzelis, jednostki dronowe stają się nie tylko elementem wsparcia taktycznego dla wojska, lecz także strategicznym centrum kompetencji, zdolnym generować innowacyjne rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa narodowego.