Zielone światło dla inwestycji wojskowych

W wykazie znalazły się specjalistyczne obiekty w miejscowości Judrarūdė w samorządzie Kozłowej Rudy. Jak informuje Ministerstwo Ochrony Kraju Litwy (KAM), inwestycje są konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo i możliwości szkoleniowe jednostek dyslokowanych na poligonie w Kozłowej Rudzie. Nowa infrastruktura będzie przeznaczona do zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy oraz do przechowywania i obsługi sprzętu i uzbrojenia.

Lista została także rozszerzona o infrastrukturę wojskową potrzebną żołnierzom USA w samorządach rejonu święciańskiego i kowieńskiego. W rejonie święciańskim, w pobliżu poligonu w Pobrodziu, powstanie wielofunkcyjna strzelnica. Z kolei w rejonie kowieńskim 252-hektarowa działka, położona przy poligonie w Rokai, ma poprawić warunki treningowe dla żołnierzy sojuszniczych i litewskich.

Ponadto Rząd zezwolił na zmianę przeznaczenia państwowych działek ziemi, zarządzanych przez KAM na prawie powiernictwa – dopuszczono ich wykorzystanie „na cele ochrony kraju”. Według resortu podjęte uchwały umożliwiają wznoszenie obiektów o specjalnym przeznaczeniu: od infrastruktury zakwaterowania i żywienia żołnierzy, po zaplecze obsługi technicznej.

KAM zapowiada, że w ciągu najbliższych czterech lat planuje rozwój infrastruktury wojskowej w całym kraju o wartości 4 mld euro.