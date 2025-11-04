Zełenski: otwieramy przedstawicielstwa sprzedaży broni w Berlinie i Kopenhadze

„Otwieramy dwie stolice eksportowe. Wiecie, że chodzi o współprodukcję i eksport – tej broni, którą możemy sobie pozwolić sprzedawać, by zdobywać dodatkowe środki na nasze wewnętrzne wytwarzanie brakujących systemów; tych, na które nie mamy wystarczających funduszy. Pierwsze dwa ośrodki (decyzja zapadła na poziomie firm uczestniczących we współprodukcji, a także na poziomie państw) powstaną w Berlinie i Kopenhadze. Nastąpi to jeszcze w tym roku” – powiedział Zełenski podczas briefingu w Kijowie.

Dodał, że kwestiami kontraktów z państwami UE zajmie się doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Kamyszyn.

„Wszystko będzie formalnie otwierane i będą przygotowywane kontrakty. Europą zajmuje się Ołeksandr Kamyszyn – to on będzie reprezentował ukraiński eksport na kontynencie europejskim” – wyjaśnił prezydent.

Dodatkowo, jak zaznaczył Zełenski, trwają prace także z państwami Bliskiego Wschodu oraz USA.

„W przyszłym tygodniu w Ukrainie pojawi się amerykański zespół odpowiedzialny za tzw. Drone-deal” – powiedział prezydent.

Na początku października ukraińska delegacja w USA omówiła z przedstawicielami Pentagonu, Kongresu oraz wojskowymi możliwość sprzedaży części ukraińskich dronów, a także ich wspólnej modernizacji i opracowania nowych platform.

Szef państwa ukraińskiego ogłosił, że do końca listopada w Ukrainie będzie produkowanych 600–800 dronów przechwytujących na dobę.

„Jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno, bo czasem, rozumiemy, są ataki. Czasem atakują nie tylko energetykę” – zauważył prezydent.

Podkreślił, że mimo trafień w zakłady produkujące broń, wszystkie one wznowiły pracę.

„Czyli na dziś nie straciliśmy żadnego rodzaju broni dalekiego zasięgu. Czasem masowa produkcja zwalnia, bo tracimy ten czy inny element – to prawda. Ale i my uderzamy w „ruskich” ” – dodał prezydent.

Zełenski powiadomił także, że Ukraina całkiem dobrze radzi sobie z produkcją własnych rakiet i że obecnie wykorzystywane są rakiety Flamingo i Neptun.

Według prezydenta 26–30 proc. wszystkich działań bojowych na froncie odbywa się w Pokrowsku. Przypomniał, że w mieście znajduje się obecnie od 260 do 300 rosyjskich żołnierzy.

„Pokrowsk – wróg nie odniósł tam sukcesu w ostatnich dniach (…) Co więcej, 50 proc. wszystkich zrzutów bomb kierowanych (KAB) dotyczy Pokrowska. Rozumiecie, jak trudno jest naszym żołnierzom” – stwierdził Zełenski.

Według szefa państwa ukraińskiego na posiedzeniu Sztabu omówiono sytuację w rejonie Kupiańska, gdzie – jak stwierdził – pozostaje około 60 rosyjskich wojskowych. Prezydent zaznaczył, że terminy oczyszczenia terenu zostały określone, ale nie zostaną podane do wiadomości publicznej. Operacja w rejonie Dobropilla trwa.