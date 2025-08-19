Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa obejmują pakiet broni z USA o wartości 90 mld dolarów

„Gwarancje bezpieczeństwa z pewnością zostaną ogłoszone wspólnie z naszymi partnerami i będzie coraz więcej konkretów. Wszystko znajdzie się na papierze i zostanie w jakiś sposób sformalizowane w ciągu tygodnia-dziesięciu dni” – oznajmił Zełenski, cytowany we wtorek rano przez agencję Interfax-Ukraina.

Według prezydenta jednym z elementów składających się na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa jest pakiet amerykańskiej broni, „obejmujący, przede wszystkim, samoloty, systemy obrony przeciwlotniczej, itp.”. – Rzeczywiście, istnieje pakiet zawierający nasze propozycje o wartości 90 mld dolarów – powiadomił ukraiński przywódca.

Zełenski potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia brytyjskiego dziennika „Financial Times”. W nocy z poniedziałku na wtorek „FT” poinformował, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją. Według tych doniesień Kijów i Waszyngton miałyby także zawrzeć umowę dotyczącą produkcji dronów o wartości 50 mld dolarów.

Według czterech osób zaznajomionych ze sprawą, strona ukraińska przedstawiła powyższe propozycje wcześniej, w czasie rozmów z europejskimi sojusznikami, przed spotkaniem z Trumpem w Waszyngtonie.

„FT” podał, że dokument nie precyzje, jaką broń Ukraina planuje kupić w ramach umowy, ale gazeta przypomniała, że Kijów już wcześniej wyrażał chęć zakupu co najmniej 10 amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot w celu ochrony swoich miast i infrastruktury krytycznej, a także innych pocisków i sprzętu wojskowego. Ponadto w piśmie nie ujawniono, jaka część umowy dotycząca dronów będzie dotyczyła zakupu, a jaka inwestycji w ich produkcję.

Brytyjski dziennik zauważył, że „oferta Ukrainy ma na celu odwołanie się do pragnienia Trumpa, by wspierać amerykański przemysł”. W artykule przytoczono wypowiedź Trumpa, który, zapytany w poniedziałek w Białym Domu o dalszą pomoc wojskową USA dla Ukrainy, odpowiedział: „My nic nie dajemy. My sprzedajemy broń”.

W Waszyngtonie rozmawiano tego dnia również o powrocie do kraju dzieci z Ukrainy, nielegalnie wywiezionych do Rosji, oraz o wymianie jeńców – wojskowych, cywilów i więźniów politycznych – w formacie „wszyscy na wszystkich”. Trump zadeklarował, że wesprze Zełenskiego w tych staraniach.

Szef państwa ukraińskiego ocenił, że było to, jak dotąd, jego najlepsze spotkanie z Trumpem.

„Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy. Jest to dla nas bardzo ważne, by to nie była przerwa w walkach, tylko prawdziwy pokój, który można ochronić gwarancjami bezpieczeństwa naszych partnerów” – oświadczył.

Prezydent zaznaczył, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy, przedstawiającą aktualną sytuację na froncie. Zełenski oznajmił, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem i powinna zostać omówiona podczas dwustronnej rozmowy z przywódcą Rosji.

Zełenski poinformował, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty europejskich liderów w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała, na początek, przeprowadzenie spotkania dwustronnego – między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne – z udziałem USA.