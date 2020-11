Zasady bezpieczeństwa cybernetycznego w Internecie — podobne jak zasady ruchu drogowego

Przynęta dla włamywaczy

Obecnie, kiedy coraz bardziej szaleje koronawirus i zdalne nauczanie znów jest szczególnie aktualne, warto przypomnieć o sytuacji, w jakiej się znaleźli wiosną użytkownicy programu „Zoom”.

Do cyberataku, nazwanym „zoom-bombing”, doszło na skutek tego, że inna osoba ingerowała w transmisję na żywo i publikowała treści obraźliwe, obsceniczne lub o podobnym charakterze.

Jak zauważa ekspert bezpieczeństwa cybernetycznego, doc. dr Kęstutis Driaunys, na początku nauki na odległość program „Zoom” stał się szczególnie popularny ze względu na swoją wygodę.

„Zarazem na skutek ignorowania pewnych ustawień bezpieczeństwa, stał się on wygodny także dla cybernetycznych włamywaczy, którzy zaczęli go używać do różnych celów — od zwykłych chuligańskich zachowań, kończąc na szpiegowaniu czy wykradaniu informacji” — mówi rozmówca.

Wartość osobistej odpowiedzialności

W epoce cyfrowej, jak mówią specjaliści, powinniśmy znać zasady bezpieczeństwa cybernetycznego tak samo, jak zasady ruchu drogowego. A zdalne nauczanie stało się dobrą okazją do głębszego poznania tego tematu i zadbania o bezpieczeństwo swoich urządzeń.

Dr Kęstutis Driaunys przestrzega, iż mogą one posłużyć jako okno do ingerencji w życie człowieka, a „zoom-bombing” nie jest jedynym zagrożeniem.

Nierzadko młodzi ludzie ryzykują też sami, w nieodpowiedzialny sposób publikując osobiste informacje: gdy trafią one w ręce cybernetycznych przestępców, łatwo mogą stać się narzędziem szantażu.

Dlatego odpowiedzialne korzystanie z gadżetów musi być umiejętnością każdego — od nauczycieli po uczniów klas początkowych.

Jak mówi ekspert, o zagrożeniach, które czyhają w Internecie, oraz sposobach ich uniknięcia, można mówić z dziećmi na lekcjach informatyki już od klas pierwszych.

Dzielenie się wiedzą z innymi

Jak zauważa kierowniczka projektów stowarzyszenia „Langas į ateitį” (lit. „Okno w przyszłość”) Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė, wiele osób ma niedostateczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Stowarzyszenie „Langas į ateitį” już niejeden rok inicjuje akcje „Tydzień bezpieczniego internetu”, „Cyfrowy tydzień” oraz szkolenia z bezpiecznego zachowania online.

Tym, którzy nie posiadają umiejętności cyfrowych, ale chcą nauczyć się korzystania z Internetu, wyszukiwarek czy bezpiecznego zachowania w cyfrowej przestrzeni, mogą pomóc bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Prisijungusi Lietuva” (lit. „Połączona Litwa”). Wzięło w nich udział już ponad 70 tysięcy mieszkańców. Do wyboru jest ponad 11 programów szkoleń. Zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu umiejętności cyfrowych mogą wziąć udział w zdalnych zajęciach z piśmienności cyfrowej online. O zajęciach można dowiedzieć się więcej pod numerem telefonu +370 620 20 961 lub szukać informacji na stronie prisijungusi.lt.

O projekcie „Prisijungusi Lietuva” (www.prisijungusi.lt)

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Litwy do zdobywania umiejętności niezbędnych do efektywnego, zróżnicowanego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, przy aktywnym zaangażowaniu społeczności lokalnych w te działania.

Projekt jest realizowany przez Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem „Langas į ateitį”, Służbą Regulacji Łączności Republiki Litewskiej, Narodową Biblioteką im. Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Litwy.

Projekt jest finansowany z budżetu państwowego Republiki Litwy oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie „Langas į ateitį”

Ekspert ds. informacji

Birutė Stanevičienė

Tel. +370 61566705

Email: birute.staneviciene@langasiateiti.lt