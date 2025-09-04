Zapory na granicy gotowe; codzienny ruch mieszkańców bez zmian

Zapory ustawiono przy nieczynnych punktach kontroli granicznej: Szumsk i Ławaryszki oraz Rajgród i Latežeris na granicy z Białorusią, a także w Romaniškiai na granicy z Rosją. Dodatkowe prace wykonano również w kilku innych lokalizacjach.

– „Mieszkańcy rejonu wileńskiego nie powinni odczuć dodatkowych niedogodności, ponieważ zapory stanęły na nieużywanych drogach, gdzie ruch w kierunku Białorusi i tak od pewnego czasu jest ograniczony. Na codzienne przemieszczanie się w rejonie te działania nie będą miały wpływu. W obecnym kontekście geopolitycznym bezpieczeństwo jest priorytetem” – podkreśla Vytautas Vansavičius, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Do budowy barier wykorzystano „zęby smoka” (betonowe przeciwczołgowe przeszkody). Na nieczynnych przejściach zostały one ustawione bezpośrednio na jezdniach, natomiast przy czynnych – rozmieszczone w łatwo dostępnych miejscach obok dróg, aby w razie potrzeby można je było szybko użyć.

Wojsko zaznacza, że nie wprowadzano zmian w konstrukcji dróg, dlatego instalacja przeszkód nie wpływa na ich stan techniczny.

Ograniczenie przejezdności na nieużywanych odcinkach przy przejściach granicznych to działania planowe – część długofalowego planu Litwy, Łotwy, Estonii i Polski mającego zmniejszyć ryzyko lądowej inwazji oraz ograniczyć możliwości działania państw wrogich w domenie lądowej. W najbliższym czasie Litewskie Siły Zbrojne wspólnie z innymi instytucjami przeprowadzą kolejne oceny kluczowych odcinków granicy, gdzie również planowane będzie ograniczanie mobilności.