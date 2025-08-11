Załoga „Eagle S” podejrzana o celowe uszkodzenie kabli na Morzu Bałtyckim

Kapitan tankowca „Eagle S” zarejestrowanego na Wyspach Cooka, który jest oskarżony o ciągnięcie kotwicy po dnie morskim na odległość dziesiątek kilometrów, wraz z pierwszym i drugim oficerem otrzymali zarzuty dotyczące „przestępstwa ze zwiększonymi okolicznościami” oraz „zakłócenia łączności ze zwiększonymi okolicznościami”, jak podał zastępca generalnego prokuratora Finlandii.

25 grudnia uszkodzony został kabel elektryczny „Estlink 2” oraz cztery kable telekomunikacyjne łączące Finlandię i Estonię.

W styczniu kotwicę tankowca „Eagle S” odnaleziono dzięki szwedzkiej marynarce wojennej.

Fińskie władze zatrzymały statek, nakazując mu zmianę kursu i skierowanie się do fińskich wód terytorialnych. W marcu policja w Finlandii poinformowała, że „Eagle S” otrzymał pozwolenie na opuszczenie wód kraju.

Policja wcześniej podała, że podejrzanymi są kapitan „Eagle S” oraz pierwszy i drugi oficer.

„W toku postępowania przygotowawczego analizowano między innymi zakres ich odpowiedzialności za stan statku oraz stopień, w jakim powinni byli zauważyć, że kotwica wpadła do morza” – powiedział naczelny inspektor Sami Liimatainenen.

W ciągu ostatniego roku na Morzu Bałtyckim doszło do licznych uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Eksperci i politycy oskarżają Rosję o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko krajom zachodnim wspierającym Ukrainę.

Pod koniec ubiegłego roku NATO, w odpowiedzi na te incydenty, zwiększyło swoje siły wojskowe na Morzu Bałtyckim.

W tym roku Unia Europejska wprowadziła sankcje przeciwko Rosji, wymierzone w jej tzw. flotę cieni, grożąc jednocześnie surowszymi karami dla Moskwy za brak postępów w dążeniu do pokoju na Ukrainie.