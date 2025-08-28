Zakup brazylijskich transportowców pod lupą STT: wniosek Kasčiūnasa i Jeglinskasa

W piśmie do STT posłowie proszą o sprawdzenie, „czy decyzje Ministerstwa Ochrony były podejmowane z poszanowaniem przepisów regulujących zamówienia publiczne oraz czy nie doszło do nadużyć”. Politycy wskazują, że zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem państwo miało modernizować posiadane samoloty C-27J Spartan, a nie kupować nowe maszyny.

Kasčiūnas i Jeglinskas twierdzą ponadto, że pojawiły się „uzasadnione wątpliwości”, czy kierownictwo resortu nie uczestniczyło w nieoficjalnych i niezgłoszonych spotkaniach z potencjalnymi producentami bądź ich przedstawicielami. Według posłów należy też sprawdzić, czy wymóg zastosowania silników odrzutowych nie został wpisany jako z góry przyjęty warunek postępowania, „co mogłoby zawęzić konkurencję praktycznie do jednego producenta”. Zwracają również uwagę, że zapytania rynkowe miały trafić do firm, które w ogóle nie wytwarzają sprzętu spełniającego stawiane wymagania, co – ich zdaniem – mogło stwarzać pozór realnej konkurencji.

Opozycjoniści szacują, że zakup trzech C-390 może kosztować do 800 mln euro i argumentują, iż środki tej skali powinny wzmacniać w pierwszej kolejności rozwój narodowej dywizji oraz obronę powietrzną.

Resort ochrony odpowiada, że planowany zakup nie uszczupli finansowania innych kluczowych projektów, ponieważ poszukiwane są dodatkowe źródła pokrycia kosztów.

O zamiarze nabycia trzech Embraerów C-390 Millennium poinformowano publicznie w połowie czerwca, po posiedzeniu Rady Obrony Państwa (Valstybės gynimo taryba, VGT).