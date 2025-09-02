Wzmacnianie dróg do przejść granicznych zakończy się do końca tygodnia

„Planuje się, że do końca tygodnia zostaną wzmocnione wszystkie pozostałe punkty, a jest ich 19” – powiedział we wtorek w rozmowie z radiem LRT major Arnoldas Anelauskas, rzecznik Sztabu Obrony Wojska.

Obecnie środki kontrmobilności zostały rozmieszczone w dziesięciu punktach granicznych.

Do wzmocnień wykorzystywane są tzw. „zęby smoka”, które dodatkowo łączone są specjalnymi linami.

„„Zęby smoka” nie będą powodować niedogodności dla mieszkańców, ponieważ bariery są ustawiane wyłącznie na nieużywanych drogach znajdujących się przy przejściach granicznych. Na drogach używanych środki będą rozmieszczone tak, aby były łatwo dostępne i nie sprawiały problemów” – podkreślił major.

Wiceminister ochrony kraju Litwy Tomas Godliauskas zapewnił, że te środki nie zakłócą ani funkcjonowania mieszkańców, ani pracy służb specjalnych, ponieważ zablokowane drogi prowadzą do Rosji i Białorusi.

Według informacji agencji BNS, w ubiegłym tygodniu wojsko, wzmacniając ochronę granicy, zainstalowało bariery na nieużywanych drogach przy przejściach granicznych z Rosją i Białorusią.

Takie środki zostały już zastosowane na nieużywanych przejściach granicznych ze Białorusią w miejscowościach Šumsko, Lavoriškės, Raigardas, Latežeris oraz na nieużywanym przejściu Romaniškės z Rosją, a także w innych lokalizacjach.

Jak podaje wojsko, ograniczenie przejezdności nieużywanych dróg przy przejściach granicznych jest działaniem planowanym i stanowi część przyszłej linii obrony państw bałtyckich – długoterminowego planu obejmującego wszystkie państwa bałtyckie oraz Polskę, mającego na celu zmniejszenie zagrożenia inwazją lądową oraz ograniczenie możliwości działań wrogich państw na terenie lądowym.