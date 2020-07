„Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo całego wolnego świata”. Podsumowaniu ćwiczenia Defender Europe 20 Plus.

W środę 1 lipca 2020 roku prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej spotkali się na poligonie w Drawsku Pomorskim z polskimi i amerykańskimi żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu Defender Europe 20 +.

– Miałem sposobność uczestniczenia w ramach tego ćwiczenia w obserwacji pewnych fragmentów dotyczących umiejętności wojsk polskich i amerykańskich. Byłem pod wrażeniem fachowości, profesjonalizmu i znajomości wojskowego rzemiosła żołnierzy polskich i amerykańskich. Dziękuję za zaangażowanie w ćwiczenia. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie. – powiedział szef MON.

Minister Błaszczak przypomniał, że ćwiczenie Defender Europe 20 nie byłoby możliwe bez zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce, co jest efektem polityki prezydenta Andrzeja Dudy. – To jest sukces prezydenta Andrzeja Dudy, ale jest to sukces nasz, polski, bo jest to warunek podstawowy naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także bezpieczeństwa całego wolnego świata – mówił Minister.

– Mogę dziś oficjalnie ogłosić, że z kwatery głównej NATO przyszła wiadomość, że plany GRP, tzw. stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich wzmacniające nasze bezpieczeństwo i system obronny, zostały sojuszniczo zatwierdzone. Cieszę się z tego bardzo, bo to ostateczne wojskowe, można powiedzieć, techniczne zatwierdzenie politycznych decyzji, które były podjęte w czasie ostatniego szczytu NATO w Londynie w grudniu 2019 roku – poinformował prezydent Andrzej Duda.



***

DEFENDER-Europe 20 Plus jest modyfikacją pierwotnie planowanego do realizacji ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 – największego przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat. Planowano przerzucenie 20 000 amerykańskich żołnierzy. Głównym celem DEFENDER- Europe 20 przed i po modyfikacji jest zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez sprawdzenie nie tylko zdolności armii USA do szybkiego przerzutu dużej liczby żołnierzy i sprzętu z USA, ale również gotowości państw-gospodarzy do ich przyjęcia.

W ćwiczeniu uczestniczyło blisko 6000 żołnierzy polskich i amerykańskich oraz około 2000 jednostek sprzętu: czołgów, wozów bojowych, artylerii, zestawów rakietowych oraz lotnictwa.