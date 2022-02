Wsparcie litewskie dla Ukrainy przetransportowano z Szawli do Kijowa

Litewskie wsparcie wojskowe – system rakiet przeciwlotniczych Stinger – został przetransportowany do Kijowa. Wsparcie to jest udzielane po zatwierdzeniu przez rząd USA transferu sprzętu wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych do kraju trzeciego. Komplety litewskich kamizelek pancernych są przekazywane na Ukrainę w tym samym ładunku.

„Bezpieczeństwo Ukrainy to także nasze bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę rosnącą rosyjską presję militarną na Ukrainie i wokół niej, zapewniamy dodatkowe wsparcie, które wzmocni zdolności wojskowe Ukrainy oraz zdolność do obrony jej terytorium i ludności w przypadku ewentualnej rosyjskiej agresji” – powiedział minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas.

Wsparcie dla Ukrainy przetransportowano za pomocą wspieranego przez NATO międzynarodowego samolotu do przewozu ładunków strategicznych. Uczestnicząc w strategicznym programie zdolności przewozowych, Litwa uzyskuje uzgodnioną liczbę godzin lotu rocznie, które są głównie wykorzystywane do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na obszary operacji i misji międzynarodowych.

Od początku rosyjskiej agresji wojskowej w 2014 roku na Ukrainę Litwa aktywnie wspiera niepodległość i suwerenność Ukrainy z granicami uznawanymi na arenie międzynarodowej. Litwa wspiera Ukrainę we wszystkich prawnie dozwolonych formach, w tym wsparcia wojskowego, szkolenia i edukacji wojskowej, udziału we wspólnych ćwiczeniach, leczenia i rehabilitacji rannych żołnierzy.