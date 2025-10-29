Wojsko USA: redukcja Sił na Wschodniej Flance NATO nie oznacza wycofania z Europy

„To nie jest sygnał o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy ani zmniejszeniu zobowiązań wobec NATO i artykułu 5. traktatu (zasada zbiorowej obrony Sojuszu)”, podały amerykańskie siły lądowe w Europie w oświadczeniu. „Jest to raczej oznaka zwiększenia zdolności obronnych Europy oraz odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo” – dodano w komunikacie.

Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak ministerstwo obrony Rumunii poinformowało w środę, że Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i jej sojuszników o planach redukcji liczby amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych na wschodniej flance NATO.

Minister obrony Rumunii, Ionut Mosteanu, powiedział dziennikarzom, że decyzja USA nie jest traktowana jako wycofanie wojsk. Zaznaczył, że chodzi o „zakończenie rotacji brygady, której jednostki stacjonowały w kilku krajach NATO, w tym w Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgrzech”.

Rzecznik NATO, komentując ten krok Waszyngtonu w oświadczeniu dla agencji AFP, podkreślił, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego.

Prezydent USA, Donald Trump, wielokrotnie krytykował NATO i domagał się, aby sojusznicy w Europie przejęli większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, zwiększając wydatki na obronność – w kontekście wojny Ukrainy z Rosją.