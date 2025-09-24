Wcześniejsze ogłaszanie ewakuacji i więcej pomocy dla najsłabszych

– „Celem jest uporządkowanie starego opisu, z uwzględnieniem nowych wyzwań i nowej sytuacji geopolitycznej” – powiedział podczas posiedzenia rządu minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, dodając, że dokument reguluje organizacyjną stronę ewakuacji.

Szef resortu podkreślił, że przyjęcie zasad jest ważne przed październikowymi ćwiczeniami „Vyčio skliautas”, w trakcie których testowane będą algorytmy ewakuacyjne. Po manewrach – zapowiedział – w razie potrzeby nastąpi dopracowanie rozwiązań we współpracy z Ministerstwem Ochrony Kraju i wojskiem.

Zgodnie z dokumentem, w sytuacjach kryzysowych więcej zasobów zostanie skierowanych na ewakuację osób z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi, seniorów, mieszkańców placówek opiekuńczych oraz osób chorych. Przewidziano także, że ogłoszenie ewakuacji powinno następować możliwie najwcześniej – jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia, aby ułatwić mieszkańcom opuszczenie niebezpiecznych terenów.

Zaktualizowane zasady precyzują funkcje organów państwa i samorządów przy organizowaniu i prowadzeniu ewakuacji podczas sytuacji nadzwyczajnych. Instytucje, kierując się nowym opisem, będą mogły odpowiednio się przygotować: zaplanować działania i niezbędne zasoby w planach zarządzania kryzysowego i sytuacjami nadzwyczajnymi, a także organizować szkolenia i ćwiczenia.

Dokument określa także wymagania dla infrastruktury ewakuacyjnej oraz katalog niezbędnych świadczeń na czas ewakuacji. Obejmują one m.in. wyżywienie, pierwszą pomoc, transport, zakwaterowanie i inne podstawowe usługi.

Resort poinformował ponadto, że w ramach Programu wzmacniania i rozwoju obrony cywilnej samorządom przyznano 4,5 mln euro na przygotowanie tymczasowego zakwaterowania ewakuowanych w obiektach zbiorowej ochrony.