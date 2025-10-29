W środę rząd zdecyduje o zamknięciu granicy z Białorusią

Premier dodała wcześniej, że ograniczenia wjazdu z Białorusi nie będą dotyczyć obywateli Litwy, Unii Europejskiej, dyplomatów ani poczty dyplomatycznej.

Według I. Ruginienė, decyzja ta wysyła Białorusi jasny sygnał, że ataki hybrydowe, które litewscy liderzy uznają za związane z nielegalnym przemieszczaniem balonów z kontrabandą, nie będą tolerowane.

Przypomnijmy, że dwa dotychczasowe punkty kontrolne – w Solecznikach i Miednikach i – zostały zamknięte w niedzielę wieczorem na mocy decyzji Litewskiej Granicznej Litwy (VSAT), ale to rząd ma podjąć decyzję o długoterminowym zamknięciu granicy.

Środki te rząd Litwy podejmuje po tym, jak w ubiegłym tygodniu z powodu użycia balonów meteorologicznych do przemytu papierosów, cztery razy zamknięto lotniska w kraju, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

Wojsko otrzymało zgodę na zestrzeliwanie takich obiektów. Z kolei prezydent Gitanas Nausėda proponuje ograniczenie transportu białoruskich towarów na podstawie schematu tranzytu przez Kaliningrad, wzywając Unię Europejską do skoordynowanej reakcji na zagrożenie związane z balonami.

Zgodnie z G. Nausėdą, w kwestii zamknięcia granicy z Białorusią prowadzone są także konsultacje z Łotwą i Polską, które są gotowe współpracować w ramach tej polityki.