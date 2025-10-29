W rejonie święciańskim rozpoczynają się strzelania bojowe „Stiprus grifonas 2025”

Podczas strzelań bojowych siły zbrojne, w tym piechota, wozy opancerzone, artyleria i wsparcie lotnicze, przeprowadzą skoordynowane działania w warunkach rzeczywistego ognia.

Według armii, celem ćwiczeń jest integracja różnych elementów walki w jedną, efektywnie działającą systemu.

Ćwiczenia „Stiprus grifonas 2025”, które trwają od 17 do 31 października, mają na celu doskonalenie zdolności żołnierzy do skoordynowanego działania z sojusznikami, planowania i przeprowadzania operacji obronnych, reagowania na zagrożenia hybrydowe oraz działania w dynamicznych warunkach walki.

W ćwiczeniach uczestniczy ponad 2,5 tys. żołnierzy oraz około 400 jednostek sprzętu wojskowego z Litwy, Polski i USA.

W Litwie w ćwiczeniach biorą udział Brygada „Žemaitija”, Siły Obrony Terytorialnej, Batalion Obrony Powietrznej, Policja Wojskowa, Służba Medycyny Wojskowej oraz Batalion Inżynieryjny im. Pułkownika Juozasa Vitkausa.