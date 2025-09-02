W obliczu „Zapad” – Litwa rozpoczyna duże manewry wojskowe

Jak informuje litewskie wojsko, „Grom Perkuna” zintegrowane będzie z wieloma mniejszymi ćwiczeniami prowadzonymi na terytorium Litwy.

Dwumiesięczne manewry odbędą się zarówno na poligonach, jak i na terenach cywilnych. Po litewskich drogach będą poruszać się kolumny pojazdów wojskowych, nad krajem będą latać samoloty i śmigłowce wojskowe, używane będą środki imitacyjne i pirotechniczne.

„Naszym celem jest ukierunkowanie szkolenia wojskowego tak, aby wszystkie jednostki osiągnęły i utrzymały gotowość do realizacji zadań wynikających z planu obrony państwa” – powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras.

Według wojska, ćwiczenia są bezpośrednio związane z rzeczywistymi planami obronnymi i mają na celu ich praktyczne przećwiczenie. W ramach manewrów zaplanowano realizację zadań obrony zbrojnej przez Dowództwo Sił Zbrojnych, dowództwa jednostek i instytucji wojskowych, oddziały i żołnierzy, a także komendantury wojskowe oraz samorządy lokalne.

Ćwiczenia „Grom Perkuna” zaplanowane na wrzesień i październik obejmują mniejsze manewry, takie jak: „Osłona-25”, „Zjednoczone Siły Szybkiego Reagowania 2025”, „Sklepienie Wojownika/Zaufanie 2025”, „Bastion Perkuna 2025”. Odbędą się również coroczne ćwiczenia litewskich sił zbrojnych: „Grom Saperów 2025”, „Żelazny Wilk 2025 II” oraz „Silny Gryfon 2025”.

Podczas ćwiczeń „Osłona-25” odbywających się przy granicy, prowadzone będą działania wzmacniające ochronę granic – oddziały do zadań pokojowych wzmocnią przygraniczne rejony i wspólnie ze strażą graniczną będą prowadzić patrole oraz kontrole graniczne.

Podczas ćwiczeń jednostek szybkiego reagowania szkolono będzie reakcję na zagrożenia związane z naruszeniem granicy państwowej, niekonwencjonalnymi działaniami hybrydowymi na liniach kolejowych oraz lokalnymi incydentami zbrojnymi. Planowane jest ćwiczenie współpracy sił szybkiego reagowania z instytucjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, samorządami oraz przejmowanie i przekazywanie jednostek i infrastruktury.

W ramach ćwiczeń „Bastion Perkuna 2025” w działania zostaną zaangażowani komendanci wojskowi, którzy w przypisanych samorządach będą współdziałać z jednostkami sił zbrojnych w przypadku wprowadzenia mobilizacji i stanu wojennego. Przećwiczone zostaną również procedury powoływania rezerwy, rewizji oraz operacyjne plany komendantur wojskowych.

Równolegle z ćwiczeniami „Grom Perkuna 2025” odbędą się manewry „Grand Eagle 25” („Wielki Orzeł”), organizowane przez niemiecką brygadę, której rozlokowanie na Litwie planowane jest do 2030 roku. W ich ramach do Litwy przybędzie około 2000 żołnierzy z 37. brygady Bundeswehry, którzy dołączą do już stacjonujących tam sił.

W ramach ćwiczeń NATO „Northern Coasts” („Północne Wybrzeża”) okręty z Niemiec, USA i Litwy będą patrolować Morze Bałtyckie. Jednocześnie żołnierze amerykańscy wezmą udział w ćwiczeniach dowódczych „Iron Fist” („Żelazna Pięść”), które zakładają przemieszczenie sił sojuszniczych z Polski do korytarza suwalskiego.

Podczas ćwiczeń „Steadfast Duel 2025” („Stanowcza Walka”) NATO szkolić będzie elementy dowodzenia i struktury sił do prowadzenia operacji odstraszania i obrony zgodnie z regionalnymi planami w środowisku euroatlantyckim, synchronizując działania z krajowymi planami sojuszników.

Ćwiczenia te odbywają się w czasie, gdy Rosja i Białoruś przygotowują się do własnych manewrów „Zapad”. Według litewskiego wywiadu, udział w nich może wziąć nawet 30 tysięcy żołnierzy.