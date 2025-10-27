VSD: Mińsk stara się destabilizować Litwę, ale nie wiadomo, jaki ma cel

„Zagrożenia rosną, zwłaszcza w kontekście ich wpływu na nasze decyzje, pasażerów i społeczeństwo. Wszyscy jesteśmy napięci. Nie mam wątpliwości, że Białoruś wie, co się dzieje. Doskonale rozumieją sytuację w Mińsku. Ale w tym przypadku nie możemy odpowiedzieć, jaki jest dokładny cel” – powiedział szef Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, Remigijus Bridikis. „Tak, chcą nas destabilizować, ale wydaje się, że destabilizacja nie jest jedynym celem, może być ich inne intencje, ale w tym przypadku nie możemy odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi” – dodał, odpowiadając na pytanie, czy to tylko przemyt.

R. Bridikis zaznaczył, że litewski wywiad wspiera odpowiednie instytucje, aby przeciwdziałać wspomnianym zagrożeniom.

„Robimy to, co zawsze robimy. Udzielamy się w procesach i podejmowanych działaniach, które pozwalają zrozumieć intencje przeciwnika, przekazujemy informacje naszym decydentom i mam nadzieję, że decyzje będą adekwatne” – powiedział szef VSD.

Z kolei prokurator generalna Nida Grunskienė nie ujawniła dziennikarzom, czy organizatorzy tej destabilizującej kontrabandy działają na Litwie, czy w Białorusi.

„Na razie nie chciałabym komentować, aby nie zaszkodzić śledztwu” – powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė.

N. Grunskienė dodała, że w toczących się śledztwach nie ma na razie informacji wskazujących, że przemyt wiązałby się nie tylko z zorganizowaną przestępczością, ale także z chęcią zarobienia na nielegalnych papierosach.

„Nie mogę powiedzieć, ile śledztw zostało rozpoczętych, chyba około 13, ale jest bardzo wiele epizodów, ponieważ te śledztwa obejmują wiele przypadków. W związku z ostatnimi wydarzeniami zostały rozpoczęte oddzielne śledztwa, mamy podejrzanych… i zostały zastosowane środki zapobiegawcze” – powiedziała prokurator.

Wypowiedzi te miały miejsce po tym, jak w zeszłym tygodniu, z powodu balonów meteorologicznych używanych do przemytu papierosów z Białorusi, czterokrotnie zamknięto litewskie lotniska, co wpłynęło na 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.

W związku z tym Litwa tymczasowo zamknęła punkty kontroli granicznej w Miednikach i Solecnzikach.