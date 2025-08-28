VSAT: zero prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią minionej doby

Według danych służb, na sąsiednich odcinkach sytuacja była bardziej napięta: łotewscy pogranicznicy w środę zawrócili 26 osób, natomiast polskie służby we wtorek nie wpuściły 196 cudzoziemców usiłujących nielegalnie dostać się do kraju.

Od początku roku Litwa nie wpuściła łącznie 1 065 migrantów, którzy próbowali przedostać się z terytorium Białorusi. Dla porównania, w ubiegłym roku odnotowano 1 002 próby wejścia do kraju w miejscach niedozwolonych na odcinku granicy z Białorusią.

Przypomnijmy, że kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii Europejskiej rozpoczął się w 2021 r. Władze państw zachodnich oskarżają reżim w Mińsku o zorganizowanie i wykorzystywanie napływu migrantów do wywierania presji politycznej na państwa sąsiednie.