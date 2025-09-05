VSAT: w ciągu doby zawrócono 20 osób na granicy z Białorusią

Według danych służb, łotewscy pogranicznicy w czwartek zawrócili 103 migrantów, natomiast polska Straż Graniczna w środę nie wpuściła 40 cudzoziemców.

Od początku roku na Litwie nie dopuszczono do wjazdu ponad 1,1 tys. osób usiłujących przekroczyć granicę z Białorusią. Dla porównania, w ubiegłym roku odnotowano 1002 próby przedostania się do kraju w miejscach niedozwolonych na odcinku granicy z Białorusią.

Napływ migrantów do wschodnich państw członkowskich UE przez terytorium Białorusi rozpoczął się w 2021 roku; państwa zachodnie oskarżają reżim w Mińsku o organizowanie tego procederu.