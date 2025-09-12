VSAT: ruch na granicy Litwa–Białoruś bez zmian mimo zamknięcia granicy przez Polskę

Rzecznik VSAT Giedrius Mišutis przekazał, że przepustowość na obu przejściach jest dobra, a kolejek nie ma.

– „Nie ma tzw. żywych kolejek. Na parkingu zwykle bywało dwie–pięć godzin (czasu oczekiwania ciężarówek)” – powiedział.



– „Przepustowość jest standardowa, wszystkie punkty działają jak zwykle. Zamknięcie przez Polskę na razie nie ma żadnego wpływu” – podkreślił.

Według VSAT w Miednikach w piątek około 9.30 w strefie oczekiwania na wjazd do Białorusi stało 41 ciężarówek, a prognozowany maksymalny czas oczekiwania wynosił około czterech godzin.

– „Wszyscy stoją na parkingu, nie ustawiają się dalej na drodze; kolejek nie ma. Te cztery godziny to roboczy czas, który obowiązywał także w inne dni” – wyjaśnił Mišutis.

Na przejściu w Solecznikach rano w strefie oczekiwania stało 27 ciężarówek, a czas oczekiwania wynosił około trzech godzin. Kolejek samochodów osobowych również nie odnotowano; ich przepustowość jest dobra.

Polska zamknęła granicę z Białorusią w piątek wraz z rozpoczęciem białorusko-rosyjskich ćwiczeń „Zapad”. W odpowiedzi Warszawa rozmieściła ok. 40 tys. żołnierzy przy granicach z Białorusią i Rosją.

Jak przypomniał Mišutis jeszcze w przeddzień wprowadzenia zakazu, trudno było przewidzieć ewentualny wzrost natężenia ruchu w Solecznikach i Miednikach, jednak ostatnio po stronie litewskiej nie obserwowano dużych kolejek. Zdaniem VSAT, wskutek sankcji wobec Białorusi liczba podróżujących do tego kraju spadła.