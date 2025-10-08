Znad Wilii

VSAT: Na granicy litewsko-białoruskiej bez incydentów trzecią dobę z rzędu

Już trzecią dobę z rzędu na granicy z Białorusią litewscy funkcjonariusze nie odnotowali ani jednej próby nielegalnego przekroczenia granicy – poinformowała w środę Państwowa Służba Ochrony Granicy (VSAT).

zw.lt/BNS
VSAT: Na granicy litewsko-białoruskiej bez incydentów trzecią dobę z rzędu

fot. Arnas Strumila/BNS

Dla porównania: łotewscy pogranicznicy we wtorek zawrócili siedem osób, natomiast w poniedziałek polska straż graniczna nie wpuściła 125 osób.

Od początku roku na Litwę nie wpuszczono łącznie niemal 1,3 tys. migrantów. W ubiegłym roku odnotowano 1002 próby przedostania się do kraju w miejscach niedozwolonych od strony Białorusi.

Napływ migrantów do wschodnich państw Unii Europejskiej przez Białoruś nasilił się w 2021 roku; państwa Zachodu obarczają reżim w Mińsku odpowiedzialnością za organizowanie tego procederu. Łącznie od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś litewscy pogranicznicy uniemożliwili nielegalne przedostanie się do kraju 24,2 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE