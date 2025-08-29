VSAT: Miniona doba bez prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

Dla porównania, łotewscy pogranicznicy w czwartek zawrócili 59 migrantów, natomiast polskie służby w środę nie wpuściły 177 cudzoziemców.

Od początku roku na terytorium Litwy nie wpuszczono łącznie 1 065 migrantów. W ubiegłym roku odnotowano 1 002 próby przedostania się do kraju z Białorusi w miejscach niedozwolonych.

Napływ migrantów do wschodnich państw członkowskich UE z terytorium Białorusi rozpoczął się w 2021 roku; Zachód oskarża reżim w Mińsku o jego organizowanie. W tym okresie litewscy funkcjonariusze uniemożliwili nielegalne wejście do kraju łącznie 24 tys. osób.