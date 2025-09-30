VSAT: miniona doba bez prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

Tego samego dnia nie zanotowano również przypadków na odcinku łotewsko-białoruskim, natomiast polscy funkcjonariusze w niedzielę nie wpuścili 59 cudzoziemców.

Od początku roku na terytorium Litwy nie wpuszczono łącznie blisko 1,3 tys. osób usiłujących dostać się z Białorusi. Dla porównania w 2024 r. odnotowano 1002 przypadki prób przekroczenia granicy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Napływ migrantów z Białorusi do wschodnich państw UE rozpoczął się w 2021 r.. Zachód oskarża reżim w Mińsku o organizowanie presji migracyjnej. Od początku kryzysu litewscy pogranicznicy nie dopuścili do wjazdu do kraju ponad 24 tys. osób.