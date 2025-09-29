VSAT i VST będą częścią jednolitego systemu obrony powietrznej Litwy

„Ważnym elementem jest wzmocnienie koordynacji i współpracy Służby Ochrony Granicy Państwowej oraz VST z Litewską Armią” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju po posiedzeniu Rady Obrony Państwa. „Jednym z zadań, które zostało wyznaczone, jest to, że system obrony narodowej, wspólnie z systemem spraw wewnętrznych, bardzo szczegółowo opracuje plan, który pozwoli na zintegrowaną obronę przestrzeni powietrznej w różnych lokalizacjach, w różnych częściach terytorium, zgodnie z potrzebami ochrony chronionych obiektów” – dodała.

Zgodnie z jej słowami, aby zapewnić skoordynowaną obronę przestrzeni powietrznej, należy wyraźnie określić, jaką rolę w tym procesie będą odgrywać instytucje należące do systemu spraw wewnętrznych.

Redakcja ZW.LT przypomina, że kwestia obrony przestrzeni powietrznej stała się szczególnie ważna po tym, jak latem tego roku do Litwy wleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden miał ładunki wybuchowe.

W zdarzeniu z września wzięło również udział około 20 rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

Po tym incydencie NATO ogłosiło wzmocnienie obrony wschodniej flanki, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Moskwy, ogłaszając operację „Eastern Sentry” (pol. „Wschodni Strażnik”).

W ubiegłym tygodniu Turcja rozmieszczała w Litwie nowoczesny zwiadowczy samolot AWACS, a minister obrony narodowej, Dovilė Šakalienė, poinformowała, że w ciągu kilku miesięcy do Litwy dotrą kolejne zasoby.

Ponadto, po przyjęciu przez Sejm zmian w przepisach prawnych, wojsko zyska możliwość szybszego i łatwiejszego neutralizowania dronów stanowiących zagrożenie dla litewskiej przestrzeni powietrznej.

W najbliższych latach Litwa planuje zakupić dodatkowe środki do wzmocnienia obrony powietrznej na kwotę 500 mln euro.