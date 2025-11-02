VSAT: doba bez prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią

Sytuacja na granicach Łotwy i Polski

VSAT przekazała, że łotewscy funkcjonariusze w sobotę zawrócili 19 migrantów, z kolei polscy pogranicznicy w piątek nie wpuścili 65 cudzoziemców.

Według VSAT, piątkowe nasilenie prób przekroczenia granicy mogło być skutkiem działań białoruskich służb, które kierowały duże grupy migrantów na krótki odcinek granicy w rejonie łoździejskim, aby utrudnić pracę litewskim funkcjonariuszom.

Dane roczne i od początku kryzysu

Od początku roku nie wpuszczono do Litwy już ponad 1,5 tys. osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. W ubiegłym roku odnotowano 1002 próby przedostania się do kraju w miejscach niedozwolonych.

Napływ migrantów do wschodnich państw Unii Europejskiej przez Białoruś nasilił się w 2021 roku; państwa Zachodu obarczają reżim w Mińsku odpowiedzialnością za organizowanie tego procederu. Łącznie od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś litewscy pogranicznicy uniemożliwili nielegalne przedostanie się do kraju 24,2 tys. osób..