VSAT: 18 osób zawróconych na granicy z Białorusią w ciągu doby

Z danych służb sąsiednich wynika, że łotewscy pogranicznicy w czwartek (30 października) zawrócili 36 migrantów, natomiast polskie służby w środę (29 października) nie wpuściły 10 cudzoziemców.

Jak podaje VSAT, od początku roku na granicy litewsko-białoruskiej nie dopuszczono do wjazdu blisko 1,5 tys. osób. W ubiegłym roku odnotowano 1002 próby przedostania się do Litwy w miejscach niedozwolonych z terytorium Białorusi.

Napływ migrantów do wschodnich państw Unii Europejskiej przez Białoruś nasilił się w 2021 roku; państwa Zachodu obarczają reżim w Mińsku odpowiedzialnością za organizowanie tego procederu. Łącznie od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś litewscy pogranicznicy uniemożliwili nielegalne przedostanie się do kraju 24,2 tys. osób..