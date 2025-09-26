VSAT: 11 migrantów zawróconych na granicy z Białorusią w ciągu doby

Z danych służb wynika, że w czwartek łotewscy pogranicznicy zawrócili 9 migrantów, natomiast w środę funkcjonariusze z Polski – 65 osób.

Od początku roku na terytorium Litwy nie wpuszczono łącznie niemal 1,3 tys. migrantów. Dla porównania w ubiegłym roku odnotowano 1002 próby przekroczenia granicy w miejscach do tego nieprzeznaczonych od strony Białorusi.

Napływ migrantów do wschodnich państw członkowskich Unii Europejskiej od strony Białorusi rozpoczął się w 2021 roku; państwa zachodnie oskarżają reżim w Mińsku o organizowanie tego procederu.