Von der Leyen w Krynkach: potroimy wydatki na granice

Von der Leyen wskazała, że w kolejnym wieloletnim budżecie wydatki na zarządzanie migracją i granicami zostaną potrojone.

„Państwa członkowskie mające bezpośrednie granice z Rosją i Białorusią otrzymają dodatkowe fundusze” – podkreśliła.

Dodała również, że Komisja proponuje dziesięciokrotny wzrost finansowania mobilności wojskowej oraz ponad pięciokrotne zwiększenie inwestycji w obronność.

„Te granice są naszą wspólną odpowiedzialnością” – zaznaczyła.

Obecny na miejscu premier Donald Tusk mówił o hybrydowych działaniach Mińska i Moskwy.

„Jesteśmy tutaj, przy barierze chroniącej Polskę i Europę przed hybrydową wojną wypowiedzianą przez Białoruś i Rosję, przed nielegalną migracją” – oświadczył.

„To nie jest zwykła migracja; to grupy organizowane przez Alaksandra Łukaszenkę i Władimira Putina oraz ich służby, których zadaniem jest fizyczne szturmowanie granic Polski i Europy. Dosyć ustępstw – musimy być twardzi i dobrze przygotowani” – dodał.

Wizyta von der Leyen jest częścią tournée po państwach wschodniej flanki UE i NATO. Od piątku przewodnicząca KE odwiedziła już Łotwę, Estonię i Finlandię. Po Polsce uda się do Bułgarii, Litwy i Rumunii.